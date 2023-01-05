Gülşehri Kimdir? Gülşehri Eserleri, Hayatı, Edebi Kişiliği ve Yaşadığı Yüzyıl

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Gülşehri Kimdir?

Gülşehri 13. yy. sonları ile 14. yy. başlarında yaşamış bir şair ve şeyhtir. Asıl isminin Ahmed olduğu bilinmektedir. Kendisi Yunus Emre gibi Anadolu Tekke Edebiyatı'nın önemli isimleri arasında yer alır. Hem İran Edebiyatı'nı hem de İslam ilmini çok iyi bilen sofilerden biridir. Öğretici olmaktan ziyade daha çok lirik tarzda eserler yazmıştır. Bu nedenle de kendi döneminde çağın en önde gelen isimleri arasında yer almayı başarmıştır. Tasavvufi konuları da oldukça büyük bir ustalık ile kaleme almıştır.

Dili son derece sade ve güzeldir. Bunun yanında vezinleri oldukça ustaca kullanmıştır. Sofi bir şair olmasının yanında eserlerinde yüksek bir sanat heyecanı görülür. Meslek propagandası yapmak yerine sanat eseri yazma kaygıları gütmüş bir kişiliktir. Türkçeyi en güzel şekli ile işleyerek geliştirme yönü ağır basmıştır.

Kendisi Ahi Evran dervişlerinden biri olsa da Mevlana etkisinde fazla kalmıştır. Bu nedenle de bir Mevlevi olabileceği üzerinde de durulmuştur. İslami ilimler yanında mantık, felsefe, matematik gibi ilimlerle de yakından ilgilenmiştir.

Gülşehri Eserleri

Gülşehri'nin eserleri Eski Anadolu Türkçesi bakımından son derece yüksek bir değere sahiptir. Aynı zamanda tasavvufi açıdan da son derece önemli oldukları söylenebilir. Gülşehri eserlerinde zaman zaman doğa tasvirlerine de geniş anlamda yer vermiştir. Bunlara ek olarak Türkçe ile şiir yazılamayacağı şeklinde bir düşüncenin hakim olduğu dönemde Türkçe şiirler yazmayı başarmıştır. Gülşehri eserlerinde hem aruz hem de Türkçe çok iyi bir şekilde işlenmiştir. En önemli eserleri arasında ise şunlar yer alır:

·Felekname

Farsça yazılmış bir mesnevi eserdir. Konusu tasavvufi konular içerir. Hayat ve ölüm üzerinde birçok konu işlenmiştir. Bu eser o dönemlerde Anadolu'da varlığını devam ettiren İlhanlılardan Gazan Han'a sunulmuştur.

·Mantıku't-Tayr

Mantıku't-Tayr eseri kuş dili anlamına gelir. Feridüddin Attar'm Mantıku't-Tayr eserini aslına bağlı kalarak Türkçe diline çevirmiştir. En önemli eserlerinden biridir.

·Aruz-ı Gülşehri (Aruz Risalesi)

Farsça kaleme alınan bir eseridir. Risale 16 varaktan oluşur. Farklı aruz kalıplarına yer verilmiştir. Bunlarla ilgili birçok örnek de yer alır.

·Keramat-ı Ahi Evran

Eser 167 beyitten oluşur. Türkçe yazılmış bir mesnevidir. Eserin 1301 tarihinden sonra yazıldığı üzerinde durulmaktadır.