Gümüldür, ülkemizin önemli tatil noktalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgeye tatil veya gezi amaçlı gitmek isteyen birçok kişi nasıl gidildiği hakkında bilgi toplamaya çalışmaktadır. Bu yazımızda sizler için Gümüldür nerede, Gümüldür nereye bağlı, nasıl gidilir gibi soruların yanıtlarını derledik. Konuyla ilgili merak ettiğiniz tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında.

Gümüldür Nerede?

Ülkemizin pek çok noktasında önemli tatil merkezleri yer almaktadır. Gümüldür de bu tatil noktaları arasında bulunmaktadır. Konuyla ilgili pek çok kişi Gümüldür hangi ilde diye merak etmektedir. Gümüldür, Ege Bölgesi'nde bulunan İzmir şehrimizde yer almaktadır. Mavi bayrağa sahip plajlarıyla öne çıkan bölge, her sene pek çok tatilciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu önemli tatil noktasıyla ilgili pek çok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırma konuları arasında Gümüldür nerenin ilçesi konusu da bulunmaktadır. Gümüldür, İzmir'in Menderes ilçesine bağlı bir sahil kasabası olarak öne çıkmaktadır.

Gümüldür'e Nasıl Gidilir?

Gümüldür'e ulaşım için pek çok seçenek bulunmaktadır. İzmir merkezden gelmek isteyenler için minibüs veya otobüs seferleri mevcuttur. Ayrıca özel aracınız ile de ulaşım sağlayabilmeniz mümkündür. Bu konuyla ilgili birçok kişi Gümüldür İzmir arası kaç km diye merak etmektedir. İzmir ile Gümüldür arası ortalama 55 km'dir. Diğer şehirlerden gelmeyi planlayanlar ise uçak yolculuğunu tercih edebilir. İzmir'de bulunan havaalanına iniş yaptıktan sonra buradan bölgeye giden dolmuşlara binebilir veya taksi ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Gümüldür nereye bağlı sorusu birçok kişinin cevabını merak ettiği konular arasındadır. Gümüldür, İzmir'e bağlı bir tatil beldesi olarak bilinmektedir.