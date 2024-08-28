Gümüş Böceği Isırır Mı? Gümüş Böceği Tehlikeli Mi, İnsana Zarar Verir Mi?

Evlerde, iş yerlerinde yahut başka yaşam alanlarında görülmesi istenen son şey böceklerdir. Gümüş böceği olarak bilinen böcek türü bazen evlerde kuytu yerlerden çıkabilmektedir. Bu durumda tedirgin olan bireyler gümüş böceği ısırır mı, tehlikeli mi ya da insana zarar verir mi sorularına yanıt aramaktadır.

Gümüş Böceği Isırır Mı?

Halk arasında gümüşçün ismiyle bilinen gümüş böceği ilkel ve kanatsız bir böcek türüdür. Gümüş böcekleri genellikle evlerde yaşamaya adapte olmuşlardır. Gümüşümsü renginden ismini almış olan bu böcek türü en fazla 2 cm boyutuna ulaşabilir. Gümüş böceklerinin ısırma özellikleri yoktur, ayrıca insanlara gözükmeden kuytu köşelerde saklanma güdüleri vardır. Evlerde genellikle küçük çatlak, dolap arkaları ve nemli yerlerde görülen gümüş böceklerinin dişileri günde ortalama 2-3 yumurta bırakır.

Gümüş Böceği Tehlikeli Mi? İnsana Zarar Verir Mi?

Gümüş böcekleri hem tehlikeli hem tehlikesizdir. Isırma ve zehirlenme bakımından zararsız, tehlikesiz olan bu böcek türünün bakteri taşıma olasılığı her zaman vardır. İnsan sağlığına doğrudan zarar vermeyen gümüş böcekleri esasında kağıt zararlısı olarak bilinmektedir. Kağıt ve karton yüzeylerde, yapışkanlı kağıtlarda yaşamayı çok severler. Uzun vadede kağıt, karton ve kumaşlarda hasar bırakmaktadırlar.