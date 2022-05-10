Gümüş Nerelerde Kullanılır? Gümüş Madeni Nerede Kullanılır, Kullanım Alanları Nedir Ve Ne İşe Yarar?

Mevcut kanıtları milattan önce 3000 sene önce bulunmuş olan gümüş madeni, sahip olduğu özellikler sebebi ile sıklıkla tercih edilen madenler arasında yerini almaktadır. Gümüş madeni nerede kullanılır, kullanım alanları nedir ve ne işe yarar gibi cevapları aranan sorular ise, yaşamda fazlaca ihtiyaç duyulan gümüş madeni için alan sahiplerinin cevaplaması gereken sorular arasında yer almaktadır.

Gümüş Nerelerde Kullanılır?

Muhtemel olarak insanlar arasında yüksek oranda kullanılmış ya da halen kullanılmakta olan gümüş madenini, takılarda, ev eşyalarında hatta kullanılan madeni paralarda görmek mümkündür.

Gümüş madeni halen dünya üzerinde belli toplumlar tarafından dini, kültürel ve geleneksel törenlerde kullanılmakta olup gerektiği zamanlarda giysi olarak da kullanılmaktadır. Ayrıca gümüş, yağmur yağdırma için yağmur bombası üretiminde de kullanılması tercih edilen bir maden olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gümüş Madeni Nerelerde Kullanılır?

Periyodik cetvelde sembolü ''Ag'' olan gümüş madeni saf hali ile asetik asit ve boyalarda da kullanılmakta olan bir maden türüdür. Ayrıca acil durumlar esnasında deniz suyunu tuzdan arındırıp içilebilir kılmak için de gümüş madeni kullanılabilir. Diğer madenlerin kullanım alanları ile ortak paydada buluşmasının yanı sıra gümüş madeni, farklı alanlarda da sıklıkla tercih edilen bir maden olarak karşımıza çıkmaktadır.

Silis ve Gümüş Minerali Nerede Kullanılır?

Saf silisyum güçlendirildiği takdirde; transistörlerde, güneş gözelerinde ve doğrultucular gibi elektronik endüstrisinde çok önemli sayılan aygıtların üretiminde kullanılan silikon karışımları elde edilebilmektedir. Ayrıca silisyum minerali, gümüş madeni ile birlikte çözülebilmektedir.

Gümüş Kullanım Alanları

Atom numarası ''47'' olan gümüş madeni, beyaz renkte olmakla birlikte, parlak yapısıyla, kolay dövülebilen ve ışığı çok iyi yansıtan değerli bir maden olarak bilinmektedir. Değerli madenler arasında yer alan gümüş madeni; cam ve ahşabı elektrik iletkeninde kullanma ve toz gümüş amaçlı seramikli kaplama işlerinin üretiminde de kullanılmaktadır. Birçok farklı alanda kullanımı bulunan gümüş madeninin en önemli ve yaygın kullanım alanları şu şekilde sıralanabilir;