Gümüşhane İlçeleri: Gümüşhane İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Şehirde 391 tane tescilli taşınmaz kültür varlığı vardır. Bu çok kültürlülük diğer iller arasında sivrilip daha çok merak edilmesine sebep olmuştur. Sadece merkeziyle değil ilçeleriyle de merak edilen ve tarih kokan şehrimizin kaç tane ilçesi olduğuna, merkez ilçelerine, ilçeler haritasına ve nüfusuna bu yazımızda yer vereceğiz.

Gümüşhane İlçeleri Nelerdir?

Merkez ilçesiyle birlikte toplam 6 ilçesi vardır. Bunlar:

Merkez

Kelkit

Köse

Kürtün

Şiran

Torul

Gümüşhane'nin İlçeleri Nelerdir?

Merkeze en yakın ilçesi Torul, en uzak ilçesi Şiran ilçesidir. Merkezle birlikte toplam 6 ilçe barındıran Gümüşhane'nin aynı zamanda 14 belediyesi, 76 mahallesi ve 318 köyü vardır. İlçeler arasındaki nüfus yoğunluğu sırasıyla Merkez, Kelkit, Şiran, Kürtün, Torul ve Köse'dir. Nüfusu en yoğun olan ilçe aynı zaman da en gelişmiş ilçedir.

Gümüşhane Merkez İlçeleri Hangileridir?

Gümüşhane şehrinin yalnızca bir tane merkez ilçesi bulunmaktadır. Bunun dışındaki ilçeler normal ilçelerdir.

Gümüşhane İlçeler Haritası

Gümüşhane ilçeler haritasında ilçelerin konumlarını ve merkeze uzaklıklarını rahatlıkla görebilmekteyiz.

Gümüşhane İl Nüfusu Ne Kadardır?

4 Şubat 2022 TÜİK verilerine göre Gümüşhane şehrinin nüfusu 150.199'dur. Nüfusun %81'i de şehirlerde yaşamaktadır. Yıllık nüfus artış oranı %5,94 olan şehrimizde nüfus artış oranı en yüksek olan ilçe Kelkit, en az olan ilçe Kürtün ilçesidir.