Gümüşhane Plaka Kodu Nedir? Gümüşhane İl Plakası Kaçtır?

Gümüşhane nüfus olarak çok kalabalık bir kent olmasa bile, çok eski sayılamayacak tarihlerde yaşanan iş kaynaklı göçler nedeniyle Gümüşhane'den büyük şehirlere çalışmak için göç eden pek çok vatandaş bulunur. Doğal olarak Türkiye'nin irili ufaklı pek çok kentinde, çok sayıda Gümüşhaneli yaşamaktadır. Şehri daha iyi tanımak adına da Gümüşhane plaka kodu nedir ve Gümüşhane il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı bilinmelidir.

Gümüşhane Plaka Kodu Kaçtır?

Gümüşhane'nin plaka kodu, alfabeye dayalı kodlama sistemine göre kodlanmıştır. Bu sisteme göre Türkiye'de bulunan şehirler A harfinden başlayarak alfabetik sıralama ile sayısal bir karşılık edinirler.

Gümüşhane ile birlikte Gaziantep ve Giresun da G harfi ile başlamaktadır. Dolayısıyla bu üç kent, birbirine en yakın plaka kodlarına sahip olan kentlerdir.

Gümüşhane İl Plakası Kaçtır?

Gümüşhane'nin il plakası 29'dur. Gümüşhane, G harfi ile başladığı için alfabetik sıralamada başlangıca yakın bir pozisyondadır.

Gümüşhane'ye en yakın olan plaka kodları ise Giresun ve Gaziantep'tir. Buna göre Gaziantep 27, Giresun ise 28 numaralı plaka koduna sahiptir.