Gümüşhane Trabzon Arası Kaç KM? Gümüşhane Trabzon Arası Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer ve Ne Kadar Benzin Yakar?

Gümüşhane, Trabzon'a göre daha güneyde kalan bir şehirdir. Gümüşhane'den Trabzon'a seyahat etmek isteyenler hava yolunu ya da kara yolunu tercih etmektedir. Özel aracı olanlar ise Gümüşhane'den Trabzon'a kolaylıkla ulaşacaktır. Onun dışında otobüsle veya uçakla da ulaşım yapılabilir. Gümüşhane'den Trabzon'a otobüs yoluyla gitmek isteyenler seferlere bakarak bilgi sahibi olmaktadır. Trabzon'a uçakla seyahat etmek istediğinizde ise Gümüşhane Havalimanı'na gitmeniz gerekecektir. İki şehir arasındaki süre ve mesafe, bu durumda önemlidir.

Gümüşhane Trabzon Kaç Kilometre?

Gümüşhane'den Trabzon'a gitmek için birçok yol vardır. Eğer özel aracınız varsa ve onunla gitmek istiyorsanız bu iki il arası mesafe 107 kilometredir. Trabzon'a Gümüşhane Yolu/D885/E97 üzerinden gidişte mesafe 103 kilometre olacaktır. Bu iki şehir arası mesafe otobüs ile 132 kilometredir. Trabzon'a uçakla gitmek isteyen kişiler yaklaşık 65 kilometre giderler.

Gümüşhane Trabzon Arası Mesafe Kaç Km?

Gümüşhane ile Trabzon arası mesafe, seyahat eden kişiler için önemlidir. Genel olarak bakıldığında, bu iki şehir arası sürüş mesafesi karayolunda 107 kilometredir. Hava yoluyla yapılan yolculukta bu mesafe daha da kısalıyor. Bu iki şehir arası uçakla mesafe 65 kilometredir.

Gümüşhane Trabzon Arası Kaç Saat?

Gümüşhane'den Trabzon'a gitmek için harcanan zaman da merak edilmektedir. Gümüşhane'den Trabzon'a aracınızla ortalama bir hızla gittiğinizde süre, 1 saat 30 dakikayı bulacaktır. Bu süre, otobüsle yapılan seyahatte değişiklik gösteriyor. Gümüşhane ile Trabzon arası mesafe otobüs ile 2 saat 30 dakika sürmektedir. İki şehir arası mesafe uçak yolculuğunda ise yaklaşık 40 dakikayı buluyor.