Gümüşhane Üniversitesi Avrupa sıralamasında

Gümüşhane Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde İspanya'nın en büyük kamu araştırma kuruluşu olan Consejo Superior de Investigaciones Científicas'un (CSIC) oluşturduğu "Webometrics Ranking of World Universities" (Dünya Üniversitelerinin Webometrics Sıralaması) listesinde ilan edilen sonuçlarda dünya sıralamasındaki yerini 362 basamak artırarak 3 bin 535'inci sıraya yükseltti. Araştırmaya dâhil edilen Avrupa ülkesindeki 6 bin üniversite arasından da bin 89'uncu sırada yer alarak başarıdaki sırasını pekiştirdi. Rektör Halil İbrahim Zeyrek Gümüşhane Üniversite'nin imkanlarını, akademik kadrosunu ve öğrenci profilini SABAH TERCİH EKİ'ne şöyle anlattı:Gümüşhane Üniversitesi, 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5765 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kuruluşundan itibaren sürekli olarak büyümeye başlamış, buna bağlı olarak yeni fakülteler, yüksekokulları ve meslek yüksekokulları ile bölümleri açılmıştır. 2 yüksekokul, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ve 10 meslek yüksekokulu, 14 araştırma ve uygulama merkezi, 12 koordinatörlük, rektörlüğe bağlı 6 bölüm ile büyümesini hızlı bir şekilde sürdürmektedir.Gümüşhane Üniversitesi'nde Haziran 2024 tarihi itibariyle 21 bin 916 öğrenci, 665 akademik personel ile 256 idari personel bulunmaktadır. Üniversitede 68 ülkeden toplam bin 825 uluslararası öğrenci eğitim öğretim görmektedir.Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Gümüşhane Üniversitesi'ne ayrılan burslar bulunmaktadır. Bunların yanında özel ve vakıf kuruluşlarının sağladığı burslar da vardır. Ayrıca öğrencilere burslar ve ödüller vermek, başarılı öğrencilerin barınmalarına, yurtiçi ve yurtdışı çalışmalarına, araştırmalarına, eğitim ve öğrenimlerine gerekli gördüğü desteği ve yardımları sağlamak amacıyla üniversitemiz bünyesinde kurulan Gümüşhane Üniversitesi Kalkındırma Vakfı ile burslar verilmektedir.Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirmeye yönelik Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen bir burs programıdır. Bu burs programı ile İngiltere, Almanya, Belçika, İrlanda, Fransa, Hollanda, Kanada, Amerika, Yeni Zelanda, Avustralya, İsveç, Polonya, İtalya ve daha birçok ülke olmak üzere dünyanın hemen her yerinde tam burslu olarak yüksek lisans ve doktora yapabilme imkânı sunulmaktadır.