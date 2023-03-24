Gün Batımı Nasıl Yazılır? TDK Günbatımı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

TDK birçok kelimenin doğru yazılıp yazılmadığını anlamamız için bize yardımcı olan bir kurumdur. Kelimenin anlamından ziyade dilbilgisi kurallarına uyularak yazılması mühimdir ve bu çizginin üzerinde durulmalıdır. Kafa karıştıran kelimelerden biri olan gün batımı sıklıkla yazımı noktasında karıştırılmakta, dilbilgisi kurallarına göre yazımı araştırılmakta ve gün batımı nasıl yazılır sorusunu da beraberinde getirmektedir. Peki TDK günbatımı doğru yazılışı birleşik mi ayrı mı? Bu soruyu merak eden sayın okuyucularımız için sorunuzun cevabını metnimizin geri kalanında araştırdık ve derledik. Keyifli okumalar!

Gün Batımı Nasıl Yazılır?

Gün batımı, Güneş'in günlük hareketinin sonlandığı ve Güneş'in ufukta batıya yönlendiği zaman dilimi olarak bilinir. Çoğunlukla ayrı ya da bitişik yazılması noktasında sıklıkla karıştırılmaktadır. Doğru yazımı noktasında TDK esas alınmalı ve ona göre değerlendirme yapılmalıdır. TDK kaynağı baz alınarak araştırma yapılmalı ve bu kaynakların incelenmesi sonucuyla bir cevaba ulaşılmalıdır. TDK esas alınarak yapılan araştırmada gün batımı kavramı ayrı yazılmaktadır. Gün batımı kelimesinin güvenilir kaynak baz alınarak araştırılma yapılması sonucunda aşağıda verilen haliyle yazılması uygundur.

Gün batımı- doğru kullanım

Günbatımı- yanlış kullanım

TDK Günbatımı Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Konuşma diliyle yazım dili arasında fark olması insanların kafasında bazı bileşik kelimelere dair soru işaretleri uyandırmaktadır. Bunlardan biri olan gün batımı kelimesi sıklıkla karıştırılmakta ve bu nedenle de insanlar tarafından araştırılmaktadır. TDK bu noktada başvurulması gereken en güvenilir kaynaktır ve gün batımı TDK'ye göre gün batımı şeklinde ayrı yazılarak ifade edilmiştir. Günbatımı şeklinde birleşik olarak yazılan kelimeler yanlış ifade edilmiştir ve bu nedenle sizi yanıltabilir ve hata yapmanıza sebep verebilir. İki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan bir kelime olan gün batımı yazım esnasında sıklıkla hata yapılan kelimelerden biridir.

Kelimenin cümle içerisinde kullanımına örnek vermek adına Murathan Mungan'ın şu cümlesini inceleyebiliriz.

"Rüzgârların kanyonlarda ıslık çaldığı gün batımları insanın içine dokunurdu."

Murathan Mungan

Bu örnekte de görüldüğü gibi gün batımı kelimesi birleşik yazılmaz, ayrı yazılır.

''Gün batımı yaklaşırken kuşların gökyüzünde sağa sola uçuşu insana resim manzarası hissi tattırıyordu.''

''Evi kiralamak için en büyük kriterlerinden biri, camların gün batımını görüp görmediğiydi. Çünkü gün batımının turunculuğu içini yumuşatıyor, onu hislerinin kaygısından uzaklaştırıyordu.''

Bu örneklerde de verildiği gibi gün batımı şiirlerde, günlük hayattaki konuşmalarda ve birçok edebi eserde sıklıkla kullanılmakta ve doğru yazımı önem taşımaktadır. Sınavlarda da sıklıkla karşımıza çıkan bu kelimenin yazımı ayrıdır. Güneşin batışı anlamına gelen bu kelimenin doğru kullanımı ile ilgili cümlelere bakarak doğru kullanımı daha da pekiştirebilirsiniz.

''Tatile gittiğimde en sevdiğim şeylerden biri deniz kıyısında gün batımını izlemektir. Gün batımın muhteşem manzarası beni hep çok etkiliyor. (Doğru)''

''Günlerden Pazar günüydü ve hepimiz pikniğe gideceğiz diye çok heyecanlıydık. Babam arabaya eşyaları yerleştirirken, ben ve annem de koltuklarımıza yerleşip yolculuk heyecanına kapıldık. Günbatımı gerçekleşmeden dönmemiz gerekiyordu. (Yanlış)''