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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:26

Gün eş anlamlısı nedir? Gün kelimesinin eş anlamlısı

Gün eş anlamlısı nedir? Gün kelimesinin eş anlamlısı

Türkçe en köklü dillerden biridir. Farklı toplumlar ile kurduğu etkileşim yüzünden pek çok kelime dilimize uyum sağlayarak günümüzde sıkça kullanılmaya devam etmektedir. Bu kelimelerden biri de gün kelimesidir. Gün kelimesi TDK’ye göre 24 saatlik süreyi tanımlar. Bu kelimenin kökeni ise öz Türkçedir. Kün kelimesinden türeyen bir kelime olan gün kelimesi güneşin doğuşundan batışına kadar olan süreyi kapsar. Peki, Gün eş anlamlısı nedir? Gün kelimesinin eş anlamlısı ile hangi cümleler kurulabilir. İşte merak edilen detaylar.

Günün doğuşundan batışına kadar olan süre gün olarak ifade edilir. Gündüz kelimesinden türemiştir. Eski Türkçe olan kün kelimesinden türemiş ve günümüzde gün olarak kullanılan bu kelime günlük hayat içerisinde de sıkça kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin eş anlamlısı da kişiler tarafından sıklıkla kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkar. İşte, Gün eş anlamlısı nedir? Gün kelimesinin eş anlamlısı.

Gün kelimesinin anlamı

Gün kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre gün kelimesi, yer yuvarlağının kendi etrafında bir kere dönerek geçirdiği 24 saatlik süre şeklinde tanımlanır. Gündüz kelimesinden gün kelimesi türemiştir. Kelimenin etimolojisi de eski Türkçeye dayanır. Kelimenin aslı kündür. Eski Türkçe eserlerde gün kelimesinin kün olarak ifade edildiği görülmektedir. Gün kelimesi çok sık olmasa da özel isim olarak kullanılmaktadır.

Gün kelimesinin eş anlamlısı

Gündüz kelimesinin iki farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlardan biri gündüz, bir diğeri de çağdır. Kişiler gün kelimesi yerine eş anlamlı kelimesini tercih edebilir. Bu kelimeler birbirleri yerine kullanıldığında cümle içerisinde herhangi bir bozukluğa yok açmaz. Eski Türkçede kün olarak kullanılan ve günümüzde gün olarak kullanılan bu kelimenin eş anlamlıları da rahatlıkla kullanılabilir.

Gün kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Eski Türkçe kökenli olan, yer yuvarlağının kendi etrafında bir kere dönerek geçirdiği 24 saatlik süre olarak tanımlanan gün kelimesi ile kurulabilecek örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Gün doğunca olay yerinde gelen hasar ortaya çıktı.
  • Ne günüm kaldı ne gecem, virane bir haldeyim.
  • Gün aşırı konuşmayı alışkanlık hale getirmişti.
  • Çalışmalarını günü gününe yaptığı için başarılı olmuştu.
  • Geçen her günü şafaktan siliyordu.

Gün kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

  • 24 saatlik zamanı iyi kullanamadığı için başarısız bir işe imza attı.
  • Artık zaman yeniden başlasın.
  • Bu kadar boşa geçen zaman içinde hiçbir şey yapmamak üzdü.

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Gün eş anlamlısı nedir? Gün kelimesinin eş anlamlısı
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