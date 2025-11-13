Günde 20 sayfa kitap okumak başarıyı katlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihini 14 Haziran olarak duyurdu. Sınava yaklaşık 7 ay var. Sınav ezber sorularından çok öğrencilerin yorum gücünü, neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerini, analitik düşünme yeteneklerini ölçüyor. Eğitim uzmanları, "Her dersin mantığı farklı, çalışma biçimi de farklı olmalı" diyerek sınava hazırlanan öğrenciler için test test çalışma önerilerini SABAH'a şöyle sıraladı:

PARAGRAFLARDA ÇIKARIM YAPIN

Türkçe testinde MEB'in örnek soruları, uzun metinler üzerinden anlam kurma becerisini öne çıkarıyor. Dil bilgisi artık ayrı başlık olarak değil, metin içinde anlamla bütünleşik biçimde soruluyor. Uzmanlar, "Kuralları ezberlemek yerine, metin içinde görerek öğrenin" diyor. Günlük en az 20 sayfa kitap okuma alışkanlığı kazanmak, hem okuma hızını hem de anlama derinliğini artırıyor. Öğrencilerin özellikle paragraf sorularında dikkatli okuma ve ana fikir çıkarma çalışmaları yapmaları öneriliyor.

MATEMATİKTE AKIL YÜRÜTME ÖLÇÜLECEK

Matematikte artık sadece işlem bilgisi değil, düşünme süreci ve akıl yürütme becerisi ölçülüyor. MEB'in örnek sorularında tablo, grafik ve görsel yorumlama gibi çok adımlı sorular dikkat çekiyor. Bu nedenle konu anlatımlarının ardından bol miktarda yeni nesil soru çözmek başarı için şart. Uzmanlar, "Her öğrenci kendi yanlış defterini oluşturarak eksiklerini düzenli takip etmeli" önerisinde bulunuyor. Oran-orantı, olasılık ve cebirsel ifadeler gibi konuların sık tekrar edilmesi öneriliyor.

FENDE GÜNLÜK HAYATLA BAĞ KURUN

Fen Bilimleri testinde öğrencilerin yalnızca bilgiye değil, gözleme ve yorum yapma gücüne de sahip olması gerekiyor. Sorular, deneysel süreçleri günlük yaşamla ilişkilendirme üzerine kuruluyor. Öğrencilere, ders kitaplarındaki etkinlikleri ev ortamında tekrar etmeleri, basit gözlemlerle öğrenmeyi somutlaştırmaları tavsiye ediliyor. Görsel yorumlama ve grafik sorularını çözme becerisi de sınavda fark yaratıyor.

TARİHTE AKIŞI ANLAYIN

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testinde ezberden çok neden-sonuç ilişkisini kavrama ön planda. Öğrencilerin olayları kronolojik sırayla takip etmesi, dönemin koşullarını anlaması gerekiyor. Uzmanlar, "Konuları hikâye gibi anlatmak, akılda kalıcılığı artırır" diyor. MEB'in örnek sorularında belge, afiş ve karikatür yorumlamaya dayalı soruların sayısı da artmış durumda.

DİN KÜLTÜRÜNDE KAVRAM YORUMU

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde öğrencilerin sadece kavramları tanıması yeterli değil bu kavramların günlük yaşamla bağını kurabilmesi gerekiyor. "Bu değer hayatımda nerede yer bulur?" sorusuna cevap aramak, hem kavramsal hem ahlaki farkındalığı güçlendiriyor. Örnek olay analiziyle yapılan çalışmalar, yorumlama becerilerini geliştirmede etkili oluyor.

İNGİLİZCE'DE DİYALOG OKUYUN

İngilizce testinde soruların büyük bölümü bağlamı anlama ve çıkarım yapma becerisine dayanıyor. Diyalog tamamlama, kısa metin yorumlama ve görsel sorular ağırlıkta. Günlük 10-15 dakikalık İngilizce okuma alışkanlığı, hem kelime bilgisi hem de anlama hızını artırıyor. Uzmanlar, kısa hikâyeler, diyaloglar ve çizgi film altyazılarından yararlanmanın kalıcı öğrenme sağladığını belirtiyor.

DENEME SINAVLARINI ANALİZ EDİN

Uzmanlar, sınav başarısında en belirleyici unsurun süreklilik olduğunu vurguluyor. Haftalık çalışma planlarında her derse dengeli zaman ayrılması, yapılan denemelerin ardından hataların nedenlerinin analiz edilmesi gerekiyor. "Kaç doğru yaptım?" yerine "Nerede hata yaptım?" sorusuna odaklanmak kalan sürede verimi artırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın her ay yayımladığı örnek sorular, sınav tarzını anlamada ve yeni nesil soru mantığına alışmada büyük önem taşıyor. Uzmanlar, "Soruları sadece çözmek değil, çözüm yolunu anlamak da başarıyı getirir" görüşünde birleşiyor.