Güneş Dil Teorisi Nedir? Güneş Dil Teorisi Neyi Savunur, Kim Buldu?

Güneş dil teorisi nedir sorusu Büyük Atatürk'ün de üzerinde durduğu bir konudur. Atatürk, güneş dil teorisi neyi savunur ve amacı nedir konularının okullarda öğretilmesini emretmiştir. Güneş Dil Teorisine göre dünyada söylenen ilk sözcük ne sorusunun da ilgi çektiğini söyleyebiliriz. Güneş dil teorisi ile ilgili örnek kelimeler neler sorusuna da eğilmek gerekir. Güneş Dil Teorisi'ni kim buldu sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Güneş Dil Teorisi Nedir?

Güneş dil teorisi, dünya tarihinin en köklü kavramları arasında kabul edilir. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çok sayıda devlet adamı ve tarihçi, bu teoremin üzerinde durmuştur. Güneş dil teorisi bir dil teoremidir. Atatürk konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilen bir de kitap çıkarmıştır. Söz konusu teori dil bilimciler arasında kabul görmediğinden kısa süre içerisinde önemini de yitirmiştir.

Güneş dil teorisi, Türkçe dil teorisi olarak da kabul edilir. Dünya dil tarihine bakıldığında Türkçe dünyanın en eski ve köklü dillerinden biridir. Bu teorinin gerçek olup olmadığı yönünde de farklı görüşlerin olduğunu söyleyebiliriz.

Güneş Dil Teorisi Neyi Savunur?

Güneş Dil Teorisi'ne göre tüm dillerin kaynağında güneş vardır. Güneş aynı zamanda ışıtma, ısıtma ve yükselme kavramlarının da kaynağı olarak kabul edilir. Güneş, tüm evrenin vazgeçilmez güç kaynağı olduğundan heyecan, sevgi, duygu, zekâ, aydınlanma ve güzelliğin de sembolüdür. Bu kapsamda Güneş Dil Teorisinde kullanılan ilk kelime güneştir.

Güneş Dil Teorisi, 1936 yılında Hattuşaş bölgesinde yapılan kazılar sonucu Almanlar tarafından ortaya atılmıştır. Bu teorinin kaynağının Hititlere dayandığı düşünülmektedir. Ülkemizde şehir ismi olan Maraş, Margazi kelime kökünden, Adana da Adanawani kökünden türemiştir. Aynı şekilde Malatya şehir isminin de Milid kelimesinden geldiği savunulur.