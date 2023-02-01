Güneş Dünyanın Etrafında Döner Mi? Güneş Dünyanın Yörüngesinde Dolanıyor Mu?

Samanyolu Galaksisi içerisinde yer alan Güneş ve Dünya'nın; kendilerine has özellikleri ve görevleri sebebi ile merak konusu olması hiç şüphesiz ki bilinen bir gerçektir. Isınmamıza, aydınlanmamıza, ışık ihtiyacımıza ve D vitaminine olanak sağlayan Güneş neyin etrafında döner konusu ise merak edilen detayları içerisinde barındırmaktadır. Dilerseniz, güneş dünya çevresinde dönüyor mu birlikte inceleyelim...

Güneş Dünya'nın Etrafında Döner Mi?

Güneş; çevresinde bulunan sekiz gezegen ve bu bilinen tüm gezegenlerin 166 uydusuyla birlikte belirli bir sistem oluşturan yıldız olarak ifade edilmektedir. Bahsi geçen sistemin ismi ise Güneş Sistemi olarak bilinmektedir. Güneş, Güneş Sistemi'nin ana merkezinde konumlanmaktadır ve Güneş bu konumda sabit biçimdedir. Çevresindeki sekiz gezegen, Güneş'in çevresini dolaşan kendi yörüngeleri üstünde hareket halinde bulunur. Bilinmelidir ki güneş hareket etmemekte ve sabit bir konumda bulunmaktadır. Güneş değil ama Dünya ile birlikte diğer yedi adet gezegen, Güneş'in etrafında dönme eylemini gerçekleştirir. Güneşin etrafında pek çok farklı büyüklükte ve çeşitli özellikler barındıran bu gezegenler yer alır. Bahsi geçen gezegenlerde ayrıca Dünya da bulunmaktadır.Dünya ve diğer yedi gezegen, Güneş'in çevresinde belirli bir senkron ve eksen ile dönüş uygulamaktadır. Fakat Güneş asla hiçbir gezegenin çevresinde dönme faaliyeti göstermez. Bunun sebebi ise, Güneş'in doğrudan bir biçimde Güneş Sistemi'nin ana merkezinde konumlanmasından ötürüdür. Kısacası; Güneş, Dünya'nın çevresinde dönmez ve bu durumun tam aksine, Dünya Güneş'in çevresinde dönme faaliyeti gerçekleştirir.

Güneş Dünya'nın Yörüngesinde Dolanıyor Mu?

Eğitimlerde; Dünya'nın Güneş'in çevresinde ve ek olarak kendisinin etrafında döndüğü öğretilmektedir. Bahsi geçen çeşitli hareketler; bilinen mevsimlere ek şekilde gece ve gündüzün var oluşundan sorumlu bazı hareketler olarak ifade edilir. Fakat gezegen eli ile gerçekleştirilebilen diğer farklı hareketler de mevcuttur. Dünya'nın kendi ekseninde dönme faaliyeti tamı tamına 23 saat 56 dakika ve 4,1 saniye sürmektedir. Güneş'in kendi ekseni çevresinde dönme faaliyeti ile alakalı olarak ise yapılan araştırmalar sonucunda, Güneş'in farklı ve çeşitli dönüş hareketlerinin bulunduğu ifade edilerek, bahsi geçen bu hareketler içinde ise kendi ekseni etrafında dönüş sağladığı da belirtilmiştir. Ayrıca doğudan batıya doğru Güneş'in belirli eksen dahilinde dönüşü de görülmektedir. Yani kısacası; Güneş, kendi ekseni çevresinde de dönmektedir.