Güneş Enerjisi Kışın Su Isıtır Mı? Güneş Enerjisi Kışın Nasıl Çalışır?

Güneş enerjileri insanların özellikle köy ve kasaba gibi yerleşimlerde en çok faydalandığı enerji türlerinden bir tanesidir. Genelde çatılara yerleştirilen bu cihazlar güneşten gelen ultraviyole ışınlar sayesinde ısı üretir ve hane bu suyu sıcak bir şekilde kullanabilir. Sizler için bu içerikte güneş enerjisi hakkında detaylı bilgiye yer verdik.

Güneş Enerjisi Kışın Su Isıtır Mı?

Yüzde 60 verimlilik ile çalışan güneş enerji sistemleri su ısıtmak için yazın olduğu gibi kışın da işlevini yerine getirmektedir. Çünkü güneş panelleri ısı ile değil, güneşten aldığı ultraviyole ışınları ile çalışmaktadır. Bu sebeple kışın güneşi gördüğü her bir an çalışmasını da sürdürmektedir. Bu sebeple güneş ışını alan paneller işlevini yerine getirerek elektrik üretir. Bunun bir sonucu olarak güneş enerjisi kışın da su ısıtır.

Güneş Enerjisi Kışın Nasıl Çalışır?

Güneş enerjisi yazın olduğu gibi kışın da güneşten aldığı ultraviyole ışınları ile çalışmaktadır. Elbette kış ayları yaz aylarına göre daha bulutlu ve kapalı bir havanın hakimiyeti altında geçmektedir. Bu sebeple güneş enerjisinden yazın alınan verimlilik ile kışın alınan verimlilik aynı değildir. Elbette bazı dezavantajlı durumlar vardır. Bunlara az önce söylediğimiz gibi havanın yoğunlukla kapalı oluşunu ve günlerin kısalığını örnek verebiliriz. Bu sebeple kış aylarında güneş enerjisinden alacağımız verim, yaz aylarına nazaran daha düşük kalır.

Bununla birlikte kış aylarının bazı avantajlı durumları da vardır. Buna örnek olarak yoğun kar yağışını gösterebiliriz. Kar yağışı esnasında havanın kapalılığı nedeniyle enerji üretim verimliliği düşse de güneş paneli etrafındaki açıklıkta oluşan kar birikintileri aldıkları güneş ışınlarını etrafa fazlasıyla yaymaktadır. Bunun bir sonucu olarak güneş paneline, oluşan kar birikintisinin de yardımıyla oldukça fazla ultraviyole ışını denk düşmektedir. Böylece oldukça fazla bir enerji üretiminden bahsedilebilmektedir. Bununla birlikte güneş paneli kullananlar en çok verimi kış aylarında kar yağışı sonrası aldıklarını belirtmektedir.

Nitekim güneş ışınlarını doğrudan alıp depolayan paneller sıcaklığa göre çalışmamaktadır. Bu sebeple kışın da yazın olduğu gibi işlevini sürdürmektedir. Güneş paneli içerisinde vakumlu tüpler yer almaktadır. Bu tüplerin görevi her ne açıdan gelirse gelsin güneş enerjisini alıp depolamaktır. Bu tüpler sayesinde günün hangi saati olursa olsun güneşten gelen ultraviyole ışınlar dik açıdan gelerek burada depolanmakta ve sonrasında enerjiye dönüştürülmektedir.

Ultraviyole ışınlarını alan güneş paneli bu ışınları öncelikle doğru akıma daha sonra inverterlerle alternatif akıma çevirmektedir. Çünkü alternatif akım, doğru akıma kıyasla daha güvenlidir. Nitekim bizler de evlerimizde alternatif akım kullanmaktayız.

Güneş Enerjisi Kışın Donar Mı?

Güneş enerjisi üretmek için kullanılan panellerde donma eski zamanlarda daha çok yaşanan bir sorun halindeyken, şimdileri bu biraz daha seyrek hâl almıştır. Elbette bu durum paneli kurduğumuz ya da kullandığımız bölgeden bölgeye de değişkenlik göstermektedir.

Her ne kadar soğuk iklim yaşanan bölgelere kurulan güneş panelleri için bazı önlemler alınmış olsa da zaman zaman bu sorun ile karşılaşmak mümkündür. Donma güneş enerji sistemlerinde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Buradaki asıl önemli kısım, nasıl müdahale edildiği ile ilgilidir. Bununla birlikte donma sorununun tam olarak nereden başladığı da müdahale öncesi belirlenecek temel kısımdır.

Donan bölgeden ziyade donma sorununun başladığı bölgeye müdahale etmek yetkililerin önceliğidir. Bununla birlikte daha çok donma sorunu yaşanan bölge enerji için depolanan suyu giriş ve çıkış bölmeleridir. Bu sebeple havanın soğukluğu önceden takip edilerek erken önlem almak yerinde olacaktır. Yaşanılan bölgenin soğuk oluşu ya da kış aylarının sert geçmesi durumunda alınan bir diğer önlem ise, antifriz sistemlerinin geliştirilmesidir.

Elbette güneş enerjisinin kışın donma ihtimali vardır. Ancak bu sorun sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer almamaktadır. Güneş enerjisi donuyor ise bunun en temel sebeplerinden bir tanesi panelin eskimeye başlamasıdır. Bununla birlikte bölge içerisinde gerekli ışınları alabiliyor ancak yeterli enerjiyi üretecek gücü bulamıyor ve soğuk havaya maruz kalıyor ise, bu durumda suyun giriş veya çıkış bölgelerinde donma sorununa yol açarak enerji sistemini zorlayabilir. Bu veya buna benzer bir sorun ile karşılaşmışsanız mutlaka işin uzmanı ile irtibata geçerek yardım istemeniz önerilmektedir.