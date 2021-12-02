Güneş gezegen midir, değil midir? Güneş yıldız mıdır?

Güneş sistemi, içerisinde Güneş ve çekim etkisi altında kalan sekiz gezegeni barındırır. Hatta gezegenlerin bilinen 158 uydusu, beş cüce gezegen ile onların bilinen toplam 8 uydusu ve milyarlarca küçük gök cismini içerisine almaktadır. Küçük cisimler kategorisine asteroitler, Kuiper kuşağı cisimleri, kuyrukluyıldızlar, gök taşları gibi cisimler de girmektedir. Güneş'ten olan uzaklıklarına göre gezegenler sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür.

GÜNEŞ GEZEGEN MİDİR?

Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan gezegen midir sorusu uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Güneş gezegen değildir. Güneş, tek başına Güneş Sistemi kütlesinin % 99,8'ini oluşturmaktadır. Geriye kalan kütle Güneş'in çevresinde dönen gezegenler, asteroitler, gök taşları, kuyruklu yıldızlar ve kozmik tozlardan meydana gelmektedir. Özellikle gün ışığından yayılan enerji, fotosentez yoluyla hayatın var olmasını sağlamaktadır. Güneş'in kütlesi sıcak gazlardan oluşur ve çevresine ısı ve ışık şeklinde radyasyon yayar.

GÜNEŞ YILDIZ MIDIR?

Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldızdır. Samanyolu Gökadasında bilinen yaklaşık 200 milyar yıldızdan birisi Güneş'tir. Güneş gezegen değil, Dünya'ya yakın olan bir yıldızdır. Güneş'in Samanyolu galaksisi etrafında yörüngesi vardır. Bu yörüngede 828.000 km/s hızda hareket eder. Yörüngede hareket ederken kendi sistemindeki gezegen, meteor vs. tüm parçalar güneş ile birlikte Samanyolu etrafında dönmektedir.