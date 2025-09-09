Güneş Kendi Ekseni Etrafında Kaç Günde Döner? Güneş’in Kendi Etrafındaki Dönüşü Kaç Gün Sürer?

Güneş'in kendi ekseni etrafında dönüşü, astronomi biliminin en ilgi çekici konularından biridir. Bu dönüş, aslında Güneş'in farklı bölgelerindeki gazların hareketine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bazı bölgelerde dönüş süresi daha kısa iken, bazı kısımlarda ise daha uzun sürmektedir. Bu nedenle kesin bir süre vermek zor olsa da ortalama dönüş süresi belirlenmiştir. Güneş kendi etrafında kaç günde döne ya da Güneş'in dönüşü kaç gün sürer soruları, gök bilime meraklı pek çok kişi tarafından sıkça araştırılan başlıklar arasında yer alır.

GÜNEŞ KENDİ EKSENİ ETRAFINDA KAÇ GÜNDE DÖNER?

Güneş, kendi ekseni etrafında dönüş hareketi yapar ancak katı bir yapıya sahip olmadığı için bu dönüş her yerde aynı hızda gerçekleşmez. Güneş'in ekvator bölgesi yaklaşık 25 günde, orta enlemleri 27 günde, kutup bölgeleri ise yaklaşık 35 günde bir tur tamamlar. Dünya'dan bakıldığında ise bu dönüş ortalama 27 gün sürüyormuş gibi görülür. Bu farklılığa "diferansiyel dönüş" adı verilir.

