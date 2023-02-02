Güneş Kendi Etrafında Döner Mi? Güneş Kendi Ekseni Etrafında Döner Mi, Sabit Mi?

Güneş kendi ekseni etrafında döner mi sorusu gök bilimine meraklı bireyler tarafından yanıtları araştırılan konular arasındadır. Güneş'in sabit olduğuna dair bilginin tam tersine bir iddia olan Güneş'in kendi etrafında dönmesi hakkında beyanlar, Güneş sabit mi dönüyor mu sorunu akıllara getirmekte, insanlar Güneş kendi etrafında döner mi dönmez mi merak etmektedir. Tüm merak edilenleri sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Güneş Sabit Midir?

Dünya'nın ve diğer 7 gezegenin, yıldızların ve gök taşlarının bulunduğu Güneş Sisteminde gezegenler hem kendi hem de Güneş'in etrafında dönmektedirler. Buna sebep olan etken, Güneş'in çok güçlü bir çekim alanının olmasıdır. Son dönemlerde gün ışığına çıkan bir takım bilgiler, Güneş'in hareketsiz olduğu fikirlerini çürütmekte ve Güneş'in sabit olmadığını ortaya çıkarmıştır.

Güneş Kendi Etrafında Döner Mi?

Astronomi alanında sıklıkla araştırılan konulardan birisi de Güneş'in kendi etrafında dönüp dönmediğine dair sorulardır diyebiliriz. Güneş Sistemindeki tüm gezegenler periyodik olarak kendi ve güneşin etrafında dönmektedirler. Güneş ise hiçbir gezegenin etrafında dönmez ancak kendi etrafında dönmektedir. Gök bilimcileri, bu konuda detaylı çalışmalar ve incelemeler yapmıştır. Bu çalışmaların ışığında Güneş'in değişik dönüş hareketlerinin bulunduğu bilinmektedir. Bahsi geçen hareketler, Güneş'in kendi etrafında özellikte Doğu yönünden Batı yönüne doğru belli bir eksende dönmesidir.

Güneş Dünya'nın Etrafında Döner Mi?

Dünya ve diğer gezegenler uyum halinde Güneş'in etrafında dönmektedirler, çünkü bulundukları sistemim merkezinde Güneş vardır ve Güneş'in çekim alanı oldukça kuvvetlidir. Ancak Güneş, Dünya da dahil olmak üzere hiçbir gezegenin etrafında dönmez, sadece kendi ekseninde dönmektedir.