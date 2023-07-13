Güneş Nasıl Oluştu? Güneş Sistemi Oluşumu Ne Zaman ve Kaç Yılda Gerçekleşti?

Ekolojinin dengesini sağlayan en önemli etken Güneş nasıl oluştu, sorusuna bir yıldızın oluşum süreci ile benzer süreçler içinde oluştuğu yanıtını verebiliriz. Güneş Sistemi nasıl oluştu, dediğimizde Güneş'in oluşumu ile birlikte gerçekleşen reaksiyonlar sayesinde oluştuğunu öğreniriz. Güneş Sistemi ne zaman oluştu, sorusuna 4,6 milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyor yanıtını verebiliriz. Güneş Sistemi ne zaman keşfedildi, dediğimizde ise ilk kez 1734 yılında bilimsel bir teorinin ortaya atıldığını öğreniriz.

Güneş Nasıl Oluştu?

Yıldızlar gaz ve toz bulutlarından meydana gelir. Evrende serbest halde çok fazla miktarda gaz ve toz bulutu vardır. Bu gaz ve toz bulutlarına Nebula (bulutsu) denir. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır ve beyaz renktedir. Sarı veya turuncu şekilde görünmesinin sebebi atmosferdir.

Güneş'in yaklaşık 4,6 milyar yıl önce oluştuğu düşünülüyor. Bu düşünce, Nebular Teori'ye göre dev bir moleküler gazın ve toz bulutunun içe doğru çökmesi ile birlikte oluştuğu ileri sürüldü. Bulutsunun içe çökmesi sonucu diske benzer bir yapı oluşmuştur. Bu nedenle yoğun olan maddeler bu disk üzerinde toplanmaya başlandı. Toplanan bu parçalar ilk momentumu ile çöken bulutsunun yani güneşin ilk halinin etrafında dönmeye başladı. Dönerken uzayda hareket eden enerji dalgaları sayesinde kendisine yeni parçalar katan parçalar çöken ilk parçanın üzerine katmanlar oluşturdu.

Güneş Sistemi Oluşumu Ne Zaman ve Kaç Yılda Gerçekleşti?

Güneş'in 4,6 milyar yıl önce oluştuğu ve Güneş Sisteminin oluşumunun 100 milyon yıl sürdüğü düşünülmektedir. Güneş'in oluşmasından hemen sonra geriye kalan parçalar, yığınlar oluşturmaya başladı. Bu küçük parçacık yığınları kütle çekim kuvvetinin etkisiyle bir araya gelerek daha büyük parçacıklara dönüşmeye başladı.

Dönüşen parçacıklardan ağır ve kayalık malzemelerden oluşanlar karasal gezegen olarak bildiğimiz Merkür, Venüs, Dünya ve Mars gezegenlerini meydana getirdi. Uzakta kalan ve güneş rüzgârlarının eki edemediği hafif parçacıklar ise gazsal gezegen olarak bildiğimiz Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün gezegenlerini meydana getirdi. Genç Güneş enerji üretmeye başladıktan sonra güneş rüzgârı uzaya doğru göndererek gezegen oluşumunun son bulmasını sağladı.