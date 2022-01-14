Güneş Paneli Ne Kadar Enerji Üretir? Güneş Enerji Paneli Kurulumu Nasıl Yapılır?

Güneş panelleri ülkemizde de sıcak iklim yaşayan şehirlerde kullanılmakta. Bu şehirlerde uzun vadede enerji sağlayan bu paneller çevreye zarar vermediği için özellikle tercih edilmekte. Güneş enerji paneli kurulumundan verdiği enerjiye kadar yazımızda bulabilirsiniz.

Güneş Paneli Ne Kadar Enerji Üretir?

Güneş panelinin büyüklüğü ile üretilen enerji arasında doğru orantı vardır. Yani panel ne kadar büyükse üretilen enerji o kadar çok olur. Güneşin en tepede olduğu saatlerde, güneş ışınları panele doğrudan geliyorsa kaç kw'lık bir sistem kurulmuşsa o kadar elektrik üretimi söz konusudur.

Ev tipi güneş panelleri ise ortalama 300 W'a kadar enerji üretimi gerçekleştirebilir. Güç ne kadar büyürse boyut da o kadar büyüyecektir. 300 w'lık bir güneş paneli, 1 saat boyunca güneşi alırsa 0,3 kw elektrik üretebilir. Bu rakamları ortalama olarak vermek mümkündür.

1 kW x 6 saat x 365 gün = 2190 kW enerji üretilmiş olacaktır.

Bunun bir kısmının çeşitli sebeplerle kaybolduğu düşünülürse ortalama 2000 kW elektrik enerjisi elde edilir.

Güneş Enerji Paneli Kurulumu Nasıl Yapılır?

Güneş paneli kurulumu için; Güneş paneli, akü, şarj kontrol cihazı, inverter, MC4 konnektör ve solar kablo yeterli olmaktadır. Bu malzemelerle kendinize ait bir güneş enerjisi panel sistemi kurabilirsiniz.

10 kW Güneş Paneli Neleri Çalıştırır?

Büyük Buzdolabı (24 saat)

Dizüstü Bilgisayar ( 6 saat)

Çamaşır Makinesi (3 günde 1 kere)

Led Televizyon ( 6 saat)

10 adet tasarruflu (10 w) (günde 6-8 saat)

Uydu alıcısı, modem (24 saat)

Ufak El Aletleri (Matkap, Spiral vs.)

Cep telefonu şarjı (24 saat)

Ufak Mutfak Gereçleri (Katel, Blander vs.)

Su hidroforu (ihtiyaç oldukça sürekli) (max 0,75 kw)

Bir Ev İçin Kaç KW Güneş Paneli Gerekir?

Bir evin ihtiyacını karşılayacak güneş paneli, evdeki elektrikli aletler baz alınarak anlaşılır. Buna göre 3,5 kW bir sistemin tüm elektrik ihtiyacı için 14 panel yeterli olur. Diğer taraftan 10 kw bir sistem için 40 panel gerekecektir. Bu hesaplamada ihtiyaç duyulan gücün tamamının panellerden karşılandığı varsayılmıştır. En nihayetinde tüm bu anlatımlar temsilidir. Zira altını ısrarla çizdiğimiz üzere tüm durumlar için geçerli tek bir çözüm yoktur ve asıl sayıyı ihtiyacınız belirleyecektir.