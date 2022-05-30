Güneş Sistemi Nedir? Güneş Sistemindeki Gezegenler, İsimleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Güneş sistemindeki gezegenler güneşe yakınlık durumuna göre sıralanırlar. Uluslararası Astronomi Birliği'nin açıkladığı rapora göre Güneş sisteminde gezegenimsiler, yıldız ve yıldız kalıntıları temizlenmiştir. Güneş sistemi nedir? Güneş sistemindeki gezegenlerin isimleri ve özellikleri nelerdir? İşte detaylar…

Güneş Sistemi Nedir?

Güneş sistemi, güneş ve onun çekimi altında kalan diğer gezegenlerden ve onların uydularından oluşmaktadır. Güneş sistemindeki gezegenler güneşe olan mesafesine göre sıralanır. Ayrıca, güneş sisteminin yapısını oluşturan en önemli ve ana sebep şüphesiz ki Güneş'tir.

Güneş sisteminin kütlesinin yüzde 99'unu güneş oluşturmaktadır. Kalan kütlenin büyük bir çoğunluğunu da ardından gelen iki gezegen oluşturur. Güneş sistemi terimini ortaya çıkaran ve sistemi bulan kişinin kim olduğu tam olarak kanıtlanamasa da Emanuel Swedenborg tarafından ortaya atıldığı ve Immanuel Kant tarafından geliştirildiği düşünülmektedir.

Güneş Sistemindeki Gezegenler Nelerdir?

Güneş sistemindeki gezegenler daha önce de belirttiğimiz gibi güneşe olan uzaklık ile ölçümlendirilir. Güneş sisteminde güneşten sonra gelen gezegenler ve özellikleri sırasıyla şu şekildedir;

• Merkür

Güneş sistemindeki en küçük gezen olan Merkür, güneşe en yakın gezegendir. Uydusu veya halkası bulunmaya Merkür'ün kütlesi Dünya'nın kütlesinin 20'de 1'i kadardır.

• Venüs

Güneşe en yakın ikinci gezegen olarak kabul edilen Venüs, Dünya'nın ikizi olarak adlandırılır. Çoban Yıldızı, Akşam Yıldızı ve Tan Yıldızı isimleri de Venüs'e aittir. Venüs'ün karbondioksitten oluşan kalın bir tabakası bulunmaktadır. Ancak, halkası ya da uydusu bulunmamaktadır.

• Dünya

Güneşe yakın gezegenler arasında üçüncü sırada yer alan Dünya, Ay adında bir uyduya sahiptir. Atmosfer ve sıcaklığı üzerinde canlı yaşamasına uygundur. Dünya'nın yüzeyi 4'te 3 oranında su ile kaplıdır.

• Mars

Güneşe dördüncü yakın olan gezegen olan Mars, iki adet uyduya sahiptir. Üzerinde çok fazla demir oksit bulundurması nedeniyle ''Kızıl Gezegen'' olarak da adlandırılır.

• Jüpiter

Güneş sistemindeki en büyük gezegen Jüpiter'dir. Güneşe yakınlık bakımında beşinci sırada yer alır. Toplamda 79 adet uydusu vardır. Güneş sisteminde yer alan en büyük uydu Ganymede uydusu Jüpiter'in uydusudur. Ayrıca Ganymede Mars'ın boyutunu bile aşmaktadır. Jüpiter zehirli gazlardan oluşan bir atmosfere sahiptir. Çıplak gözle görülmeyen bir halkası bulunmaktadır.

• Satürn

Güneş'e altıncı yakın konumda olan gezegen Satürn, 82 adet uyduya sahiptir. Güneş sistemindeki en büyük ikinci gezegen olma özelliğine sahip Satürn, zehirli gazlardan oluşan bir atmosfere sahiptir. Ayrıca, Satürn gezegeninde görünmeyen halkalar da mevcuttur.

• Uranüs

Güneşe yakınlık bakımından yedinci sırada olan Uranüs, 27 adet uyduya sahiptir. Amonyaktan oluşan bir atmosfere sahip Uranüs'ün halkası bulunmaktadır.

• Neptün

Sekizinci ve son sırada yer alan gezegen Neptün, 14 adet uyduya sahiptir. Güneş sisteminde bulunan ve Güneş'e en uzak konumda yer alan gezegendir. Satürn ve Jüpiter gibi atmosfer ortamı zehirli gazlardan oluşmaktadır.