Güneş sistemindeki ilk 4 gezegene ne ad verilir? Güneş’e uzaklık sıralamasına göre ilk dört gezegen ve özellikleri

Güneş sistemi içerisinde barınan sekiz gezegenin isimleri sırasıyla Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bu sıralama Güneş'e olan yakınlıkları ile ölçümlenmiştir. Gezegenler ikiye ayrılmaktadır. Karasal ve Gazsal gezegenler olmak üzere ikiye ayrılırlar. Karasal gezegenler, yapısında metaller bulunan yüzeyleri kayalık yapıda olan gezegenlerdir. Güneş'e en yakın dört gezegen olan Merkür, Venüs, Dünya ve Mars bu grupta yer alır.

Gazsal gezegenler, yapısında bulunan hidrojen ve diğer gazların yoğunlaşmasından oluşan gaz yapılı gezegenlerdir. Güneş'e en uzak dört gezegen olan Jüpiter, Satürn,

Uranüs ve Neptün bu grupta yer alır.

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ İLK 4 GEZEGEN

MERKÜR

Güneş'e en yakın ve en küçük gezegendir.

Uydusu ve halkası yoktur.

Kütlesi Dünya'nın kütlesinin yirmide biri kadardır.

VENÜS

Güneş'e en yakın ikinci gezegendir.

Uydusu ve halkası yoktur.

Dünya'nın ikizi olarak adlandırılır.

Çoban Yıldızı, Akşam Yıldızı ve Tan Yıldızı olarak da bilinir.

Karbondioksit (CO2) ten oluşan kalın bir atmosferi vardır. Bu nedenle yüzey sıcaklığı yüksektir.

DÜNYA

Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü sıradadır.

Ay adında bir uydusu vardır

Güneş sisteminden yaşam olduğu bilinen tek gezegendir.

Atmosferi ve sıcaklığı canlılar yaşaması için uygundur.

Yüzeyinin 4'te 3ü sularla kaplıdır.

MARS