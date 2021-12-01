Güneşe en uzak gezegen hangisidir? Gezegenlerin güneşe uzaklıkları nedir?

Güneş Sistemi, Güneş ve çekim etkisi altında kalan sekiz gezegenden oluşur. Sekiz gezegen ile beraber 158 uydu vardır. Ayrıca milyarlarca küçük gök cisminden oluşmaktadır. Sekiz gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu bu sıralamalar belirlenmiştir.

GÜNEŞ'E EN UZAK GEZEGEN

Güneş'e en uzak gezegen Neptün olarak bilinir. Güneş Sistemi'nin sekizinci, Güneş'e en uzak ve katı yüzeyi bulunmayan gezegen Neptün olarak belirlenmiştir. Neptün, gaz gezegenler sınıfında yer almaktadır. Jüpiter ve Satürn'e kıyasla farklı yapısından ötürü buz devi olarak da sınıflandırılır. Güneş sisteminin Uranüs ile beraber en soğuk iki gezegeninden birisi olarak da bilinmektedir.

GEZEGENLERİN GÜNEŞ İLE UZAKLIK SIRALAMASI

Merkür

Venüs

Dünya

Mars

Jüpiter

Satürn

Uranüs

Neptün

GEZEGENLERİN GÜNEŞ'E UZAKLIKLARI