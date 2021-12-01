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Giriş Tarihi: 1.12.2021 11:35 Son Güncelleme: 1.12.2021 11:35

Güneşe en uzak gezegen hangisidir? Gezegenlerin güneşe uzaklıkları nedir?

Güneşe en uzak gezegen hangisidir? Gezegenlerin güneşe uzaklıkları nedir?

Güneş Sistemi'nde gezegenler, Güneş'e en yakın ve en uzak gezegenler olarak sıralanmaktadır. Güneş’e yakınlık derecelerine göre gezegenlerin özellikleri de değişmektedir. Görünebilirlik ve sıcaklık değerleri bunlardan bazılarıdır. Güneşe en uzak gezegen hangisidir? Gezegenlerin güneşe uzaklıkları nedir? İşte detaylar…

Güneş Sistemi, Güneş ve çekim etkisi altında kalan sekiz gezegenden oluşur. Sekiz gezegen ile beraber 158 uydu vardır. Ayrıca milyarlarca küçük gök cisminden oluşmaktadır. Sekiz gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olarak bilinmektedir. Yapılan araştırmalar sonucu bu sıralamalar belirlenmiştir.

GÜNEŞ'E EN UZAK GEZEGEN

Güneş'e en uzak gezegen Neptün olarak bilinir. Güneş Sistemi'nin sekizinci, Güneş'e en uzak ve katı yüzeyi bulunmayan gezegen Neptün olarak belirlenmiştir. Neptün, gaz gezegenler sınıfında yer almaktadır. Jüpiter ve Satürn'e kıyasla farklı yapısından ötürü buz devi olarak da sınıflandırılır. Güneş sisteminin Uranüs ile beraber en soğuk iki gezegeninden birisi olarak da bilinmektedir.

GEZEGENLERİN GÜNEŞ İLE UZAKLIK SIRALAMASI

  • Merkür
  • Venüs
  • Dünya
  • Mars
  • Jüpiter
  • Satürn
  • Uranüs
  • Neptün

GEZEGENLERİN GÜNEŞ'E UZAKLIKLARI

  • Merkür 57.000.000 km
  • Venüs 110.000.000 km
  • Dünya 148.000.000 km
  • Mars 230.000.000 km
  • Jüpiter 780.000.000 km
  • Satürn 1.438.000.000 km
  • Uranüs 2.970.000.000 km
  • Neptün 4,495E9 km

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Güneşe en uzak gezegen hangisidir? Gezegenlerin güneşe uzaklıkları nedir?
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