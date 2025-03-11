Güneş sistemi içerisinde bulunan 8 gezegen vardır. Bu gezegenler belirli kriterlere göre sıralanırlar. Bu kriterlerin başında ise Güneş'e yakınlık mesafesi yer alır. Bu nedenle okullarda da gezegenler, Güneş'e yakınlık durumuna göre öğretilir. Güneş'e en yakın gezegen hangisi, Güneş'e yakınlıklarına göre gezegenlerin sıralaması nasıl sorularının yanıtlarının bilinmesi gerekir.

Güneş'e En Yakın Gezegen Hangisi?

Güneş Sistemi'ndeki en küçük gezegenlerden biri Merkür'dür. Merkür, Ay'dan yalnızca biraz daha büyüktür. Merkür'ün bilinen bir diğer özelliği ise güneşe en yakın gezegen olmasıdır. Güneşe en yakın gezegen olmasına rağmen, en sıcak gezegen değildir. En sıcak gezegen unvanı ise Venüs'e ait olarak bilinir.

Güneş'e Yakınlıklarına Göre Gezegenlerin Sıralaması Nasıldır?

Gezegenler, kütle çekimi nedeni ile yuvarlak biçimdedir. Her bir gezegen farklı boyutlardadır ve Güneş'e olan uzaklıkları da birbirinden farklıdır. Bazıları küçük yapıda ve kayalardan oluşurken bazıları ise büyük yapıda ve gazdan oluşur.

Güneş Sistemi içerisinde 8 gezegen yer alır. Bu gezegenler genellikle Güneş'e olan mesafesine göre sıralanır. Bu sıralama ise aşağıdaki gibi verilebilir: