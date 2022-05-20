Güneş’in Özellikleri - Güneş Gezegeninin Yapısı, Kütlesi, Katmanları Ve Dünyaya Uzaklığı

Güneş, orta büyüklükte bir yıldız olarak bilinmektedir. Güneş Sistemi'ni bir arada tutmakta olan Güneş'in özellikleri hem canlılar hem de gezegenler için çok önemlidir. Dilerseniz, Dünya'ya hayat veren, Güneş gezegeninin yapısı, kütlesi, katmanları ve Dünyaya uzaklığı ile ilgili haberimizi birlikte inceleyelim...

Güneş Özellikleri

Güneş'in mevcut katmanları sırasıyla; çekirdek, ışınımsal bölge, konveksiyon katmanı, fotosfer, kromosfer, korona, Güneş lekeleri, granüller, prominanslar olarak ifade edilmektedir. Güneş'in özellikleri çok çeşitlidir ve bazıları şu şekildedir;

Güneş yıldızı, Dünya üzerinde yaşayan tüm canlıların ışık ve ısı kaynağıdır. Kısacası yaşam kaynağıdır.

Güneş'in yapısı, gazlardan var olmuştur.

Güneş'in büyük bir bölümü hidrojen atomlarından oluşmaktadır. Oranlar ile gösterilir ise; %71 hidrojen, %26.5 helyum ve %2.5 diğerleridir...

Güneş'in merkez kısmında çok yoğun ve aşırı sıcak olan çekirdeği bulunmaktadır ve buradan Güneş'in enerjisi açığa çıkmaktadır.

Yeryüzünden Güneş'e çıplak gözle bakmak çok zordur. Fakat bakabildiğimiz kadarı ile görebildiğimiz katmanı ışık küre olarak bilinmektedir. Işık kürenin üzerinde ise iki katman bulunmaktadır ve bu katmanlar da; taç küre ve renk küredir.

Dünya'da olduğu gibi Güneş'te de katmanlar bulunmaktadır. Bu katmanlar Güneş atmosferi ve iç katmanlar olarak iki şekilde ifade edilebilir.

Güneş'in iç katmanlarında; konveksiyon katmanı, çekirdek, ışınım katmanı bulunmaktadır. Güneş'in atmosferinde ise; Kromosfer (renk küre), Fotosfer (ışık küre), Korona (taç) katmanları bulunmaktadır.

Güneş'in çevresi yaklaşık olarak 4.3 milyon kilometre olarak bilinmektedir.

Güneş'ten Dünya'ya doğru gelen ışınlar 8 dakika içerisinde Dünya'ya ulaşabilmektedir.

Güneş plazma halinde olarak bilinmektedir ve katı halde değildir.

Gök cismi Güneş, inanılmaz güçlü bir manyetik alana sahiptir.

Güneşin Özellikleri

Güneş; Güneş Sistemi içerisinde bulunan en büyük gök cismi olarak bilinmektedir. Örneğin Güneş, 1.300.000 adet Dünya büyüklüğündedir. Güneş'in çapı ise Dünya'nın 109 katı kadardır. Böylesine devasa bir gök cisminin çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Örneklendirilmesi gerekir ise;

Güneş, devasa büyüklükte olduğu için mevcut çekim kuvveti, diğer tüm gezegenlerden daha fazla olmaktadır.

Güneş küre şeklindedir. Dünya için ışık ve ısı kaynağıdır.

Güneş, Samanyolu Galaksisi içerisinde bulunan 200.000 yıldızdan yalnızca biridir.

Gök cismi Güneş, Samanyolu Galaksisi etrafında dolanmaktadır.

Güneş ile Dünya arasındaki uzaklık yaklaşık olarak 150 milyon kilometre olarak bilinmektedir.

Güneş'in yaşı 5 Milyar olarak bilinmektedir.

Güneş'in oluşumu ile ilgili sorular; toz ve gaz bulutlarından meydana geldiği cevabı ile noktalanmıştır.

Güneş'in yaydığı ışığın rengi beyaz olmaktadır.

Güneş kendi etrafında döner ve bu kendi etrafında dönüş turu 25 günde tamamlanmaktadır.

Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dönmektedir. Yani Batı'dan Doğu'ya doğru dönmektedir.

Güneş'in yüzey sıcaklığı 6.000 santigrat derece iken, bu sıcaklık çekirdekte 15 milyon santigrat derece olarak görülmektedir.

Güneş'de diğer tüm yıldızlar gibi doğmuştur ve büyümektedir. Güneş'in de enerjisi bir gün bitecektir.

Güneş'in yüzeyinde nadiren soğuk kısımlar bulunmaktadır. Bu kısımlara ''Güneş Lekeleri'' denmektedir. Bu lekeleri gözlemleyen ilk kişi ''Galileo Galilei''dir. Galilei güneş lekelerinin hareket ettiğini fark ederek, kendi ekseni etrafında döndüğünü de gözlemleyip bu olguyu bulmuştur.

Güneş'te sürekli patlamalar meydana gelmektedir ve bu patlamalar nedeni ile etrafına çok fazla derecede enerji yayılmaktadır.

Güneş, yaklaşık 220 kilometre hız ile ilerlemektedir.

Güneşin Dünyaya Uzaklığı

Yaklaşık 5 milyar yaşında olduğu bilinen Güneş'in yine yaklaşık olarak 5 milyarlık bir hidrojen deposunun kaldığı bilim insanları tarafından söylenmektedir. Yani 5 milyarlık bir hidrojen yakıtı sonrası, Güneş de varlığını yitirecektir.

Yarıçapı 695.508 kilometre olan Güneşin Dünyaya uzaklığı ise 149.600.000 kilometre olarak bilinmektedir. İçerisinde yanan gazlardan oluşmakta olan Güneş kendi etrafındaki dönüşünü 25 günde tamamlamaktadır. Ayrıca; Güneş, Ay ve Dünya'nın modelleri oluşturulursa; büyüklük örneklendirilmesi için şu tanım yapılabilir; Ay 1 cm, Dünya 4 cm ve Güneş ise 436 cm büyüklüğünde olmaktadır.