Güney Afrika Para Birimi Nedir? Güney Afrika Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Afrika kıtasının en güneyinde yer alan Güney Afrika Cumhuriyeti sanayisi ve ekonomisi en gelişmiş Afrika ülkesidir. Oldukça zengin doğal kaynaklara ve gelişmekte olan ekonomisi ile Afrika'nın en ilgi gören ülkesi Güney Afrika'nın yıllık ortalama 190 milyar dolar tutarında bir ticaret hacmi vardır. Birçok ülke ile ithalat ihracat ilişkisi olan Güney Afrika'nın resmi para birimi nedir? Güney Afrika para birimi kaç TL'dir? İşte Güney Afrika para birimi ile ilgili detaylar...

Güney Afrika Para Birimi Nedir?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin resmi para birimi ismini altın madenlerinin bulunduğu Witwatersrand bölgesinden alan Güney Afrika Randı'dır. Rand, 1961 yılında piyasaya sürülmüş ve eski para birimi olan Güney Afrika Poundu'nun yerini almıştır.

Güney Afrika Randı'na ait 10, 20, 50 cent ve 1, 2, 5 Rand olmak üzere 6 adet madeni para 10, 20, 50, 100 ve 200 Rand olmak üzere de 5 adet banknot para vardır. Güney Afrika Randı Lesotho ve Namibya ülkelerinde de kullanılmaktadır.

Güney Afrika Para Birimi Kaç TL'dir?

Ülkemiz ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasında yıllık yaklaşık 1 buçuk milyar dolar tutarında ticaret hacmi vardır. Türkiye'nin Sahra altı Afrika ülkeleri arasında en önemli ticaret ortağı Güney Afrika ülkesidir.

Türkiye'nin Güney Afrika'dan ithal ettiği başlıca ürünler altın, mineral yağlar, demir ve demir ürünleridir. Güney Afrika ise Türkiye'den başlıca olarak yedek parça, demir çelik ürünleri, tekstil, dokuma ve beyaz eşya ürünleridir. Bu bilgiler doğrultusunda Güney Afrika para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği merak edilen konulardan birisidir. 1 Güney Afrika Randı yaklaşık 0.98 Türk Lirasına tekabül eder.

Güney Afrika Para Birimi Sembolü Nedir?

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin para birimi Güney Afrika Randı'nın uluslararası para kodu ZAR, sembolü ise R şeklindedir.