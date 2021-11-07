Güney Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Haritası - Dağ, Ova, Göl, Akarsuları Gösteren Güney Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Haritası

Fiziki ya da diğer ismiyle coğrafi haritalar yeryüzü oluşumlarını renklendirme yöntemiyle gösterirler. Bu yöntem, bölgedeki yeryüzü oluşumlarının yükseklik ve derinlik bilgisini belirtir. Merak ettiğimiz bir bölgedeki dağ, ova, göl, akarsu gibi şekilleri fiziki haritalarda görebiliriz. Ülkemizin 7 bölgesinden biri olan Güney Doğu Anadolu Bölgesi Coğrafi Haritası ve gösterdiği bilgileri görmek için yazımızın devamına bakabilirsiniz.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Haritası

Güney Doğu Anadolu Bölgesi ülkemizin güney doğu kısmında bulunan ve yüzölçümü bakımından en küçük bölgesidir. Aynı zamanda ülkemizde en çok düzlük alan barındıran bölgedir. Düzlük alanların yanı sıra dağlara da sahip bir bölgedir.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi fiziki haritası bölge üzerinde bulunmakta olan dağları, ovaları, akarsuları ve göller gibi yeryüzü oluşumlarını göstermektedir. Bu oluşumların yükseklik, derinlik bilgileri fiziki harita üzerinde belirtilmektedir.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Dağları

Güney Doğu Anadolu Bölgesi dağlar tarafından kuşatılmış bir bölgedir. Bölgenin etrafını dağlar sararken yer yer düz alanlar da mevcuttur. Bölgenin kuzeyi boyunca Toros Dağları uzanmaktadır. Karacadağ da bölgede bulunan dağlar arasındadır.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Ovaları

Güney Doğu Anadolu bölgesi fay hatlarının yoğun olarak bulunduğu bir bölgemizdir. Bu nedenle depremler sonucu meydana gelen tektonik ovalara sahiptir. Bunlar; Birecik, Harran, Nizip, Ceylanpınar ve Suruç ovalarıdır.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Akarsuları

Kaynağı Doğu Anadolu bölgesinden uzanan Fırat ve Dicle nehirleri ülkenin başlıca akarsularıdır. Diğer akarsular ise Fırat ve Dicle'nin kolları Nizip, Göksu, Garzan, Batman ve Botan'dır.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gölleri

Güney Doğu Anadolu, doğal göl yoktur. Fakat bölgede bulunan güçlü ve verimli akarsular Dicle ve Fırat nedeniyle baraj gölleri vardır. Ülkemizin en büyük baraj gölü olma özelliğine sahip Atatürk Baraj Gölü bu bölgemizde bulunmaktadır.