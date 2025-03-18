Güney Doğu Nasıl Yazılır? TDK’ye Güneydoğu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Yön isimlerinin yazımı, dilimizin coğrafi kavramları ifade etme biçimini yansıtır. "Güney doğu" gibi yön isimleri, hem coğrafi bir konumu belirtir hem de dilimizin kelime oluşturma gücünü ortaya koyar. Ancak bu ifadenin doğru yazılışı, zaman zaman kafa karıştırabiliyor. Güney doğu nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce yön bildiren kelimelerin, eğer bir bölge ya da coğrafi konum belirtiyorsa bitişik, yön kavramı olarak kullanılıyorsa ayrı yazılır kuralını söylemek gerekir.

Güney Doğu Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre coğrafi bir bölge adı belirtildiğinde "Güneydoğu" kelimesi bitişik yazılmalıdır.

Yanlış kullanım: Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Güney Doğu Anadolu Bölgesi Doğru kullanım: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Ancak sadece yön bildirmek için kullanıldığında kelimeler ayrı yazılır:

Doğru kullanım: Aracımız güney doğu yönüne doğru ilerledi.

Aracımız güney doğu yönüne doğru ilerledi. Yanlış kullanım: Aracımız güneydoğu yönüne doğru ilerledi.

TDK'ye Göre Güneydoğu Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Güneydoğu" kelimesi, güney ve doğu yönlerinin kesişim noktasını ifade eder. Coğrafi bir konumu belirtmek için kullanılır. TDK'ye göre "Güneydoğu" kelimesi bir bölgeyi ifade ettiğinde bitişik, yön bildirirken ayrı yazılmalıdır.