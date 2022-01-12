Güney Kore Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

19.yy'da Japonya'nın yönetimi altına giren Kore, 2.Dünya Savaşı'nda Japonya yönetiminin bölgede son bulması ile birlikte Kuzey ve Güney olarak ikiye bölünmüştür. Bu bölünme sonucunda kendi aralarında zaman zaman çekişme yaşayan Kuzey ve Güney Kore günümüzde farklı otoriterlerce yönetilmektedir. Asya ülkelerinden biri olan Güney Kore nerededir? İşte, Güney Kore ile ilgili merak edilenler...

Güney Kore hangi kıtada?

Güney Kore, Doğu Asya kıtasında Kore Yarımadası'nın güney kısmında yer alan bir ülkedir. Başkenti Seul olan ülkede 51 milyondan fazla kişi Seul'de yaşamaktadır. Seul, dünyanın dördüncü en büyük metropol ekonomisine sahip bir şehirdir.

Güney Kore Dünya'nın hangi bölgesinde?

Güney Kore, dünya üzerinde Kuzey Kore ile kara sınırın olduğu bölgede Sarı Deniz, Kore Boğazı ve Japon Denizi'nin ortasında yer almaktadır.

Güney Kore hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır?

Güney Kore Asya kıtası üzerinde ve kıtanın güney kıyılarında yer almaktadır. Kuzey Kore ile kara bağlantısı olan ülkenin Güneydoğu bölgesinde Japonya, batısında ise Çin toprakları vardır.

Güney Kore hangi yarım kürede yer alır?

Ada ve yarım adalarla çevrili olan Güney Kore, Kuzey yarım kürede yer alan bir bölgedir. Ülke, konumu itibari ile kışın karalardan esen soğuk rüzgarların etkisi altındadır. Yazın ise ülke Pasifik'ten esen sıcak ve nemli muson rüzgârlarının etkisi altına girmektedir.