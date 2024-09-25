Güney Marmara Neresi? Güney Marmara İlleri Hangileri, Nereleri Kapsıyor?

Marmara Bölgesi, sanayi, ticaret, turizm ve tarım alanında ön plana çıkmaktadır. İstanbul, Bursa ve Kocaeli gibi büyük şehirler, bölgenin ekonomik merkezleridir. Türkiye'nin en yoğun nüfuslu ve en düşük yükseltiye sahip bölgesidir. Bundan dolayı, geniş tarım alanları ile bilinmektedir. Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri sayesinde bir turizm merkezidir. Güney Marmara neresi, illeri hangileri ve nereleri kapsıyor öğrenmekte fayda var.

Güney Marmara Neresi?

Güney Marmara, Marmara Bölgesi'nin güney kısmını ifade eden coğrafi bir bölgedir ve Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik illerini kapsamaktadır. Bu bölge, sanayi, turizm, tarım, hayvancılık ve madencilik açısından oldukça gelişmiştir. Bursa, Balıkesir, Bandırma ve İnegöl gibi önemli sanayi şehirleri burada yer alır. Ayrıca, Güney Marmara, Türkiye'nin en zengin bor yataklarına sahiptir. Altın, asbest, cıva, demir, krom, linyit, mermer ve volfram gibi maden kaynakları da bulunmaktadır. Bölge, aynı zamanda jeotermal ve rüzgar enerjisi potansiyeli ile de dikkat çeker. Özellikle Balıkesir ve Çanakkale illerinde birçok rüzgar enerjisi santrali bulunmaktadır. Güney Marmara, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile de öne çıkmaktadır.

Güney Marmara Bölümünün Özellikleri Neler?

Güney Marmara Bölümü, Marmara Bölgesi'nin güney kısmında yer alır ve Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik illerinden oluşur. İşte bazı önemli özellikleri: