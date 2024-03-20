Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yetişen Tarım Ürünleri - Güneydoğu Anadolu’da Yetişen Sebzeler ve Meyveler Nelerdir?

Güney Toros Dağları ile kesişen Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu, Akdeniz, Suriye ve Irak ile komşudur. Karasal iklimin etkisi altındaki Güneydoğu'da, bozkır bitki örtüsüne rastlanır. Bitki çeşitliliği bakımından fakir bir bölgedir ve az miktardaki ormanlarının büyük çoğunluğu tahrip edilmiştir. Güney yamaçlarında çalılık bozkırları bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen tarım ürünleri, sebzeler ve meyveler nelerdir sıkça sorulur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Yetişen Tarım Ürünleri Nelerdir?

Bitki örtüsü bakımından fakir bir coğrafyada yer alan Güneydoğu Anadolu, genel olarak karasal iklimin etkisi altındadır. Bitki örtüsü bozkır (step) olsa da batı kesimlerinde Akdeniz ikliminin baskın olması nedeniyle makilere de rastlanır. Orman örtüsü en fakir bölgelerden biridir, ancak az da olsa çam ve meşe ormanları görülür. Tahrip edilen ormanlık bölgelerin sayısı oldukça fazladır ve bundan dolayı antropojen bozkırlar da yaygındır. Güneydoğu, bitki örtüsü bakımından yetersiz olsa da tarıma elverişli topraklara sahiptir. Özellikle Şanlıurfa ve Gaziantep'te çok sayıda zeytin ağacı vardır. Bodur çalılar ve mazı meşeleri ise bir diğer sık rastlanan bitkilerdir. Kurak havası ve tahrip edilen bitki örtüsüne rağmen Güneydoğu'da yetiştirilen bazı tarım ürünleri bulunur. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

-Buğday

-Arpa

-Pamuk

-Kırmızı mercimek

-Susam

-Çeltik

-Biber

-Kabak

-Kavun

-Karpuz

-Patlıcan

-Fasulye

-Domates

-Hıyar

-Pırasa

-Antep fıstığı

-Üzüm

-Tütün

-Zeytin

-Doğu Çınarı

-Kızılağaç

-Anadolu Kestanesi

-Akçaağaç

-Çakkana Ağacı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Yer Şekilleri Nelerdir?

Türkiye'nin en küçük yüzölçümüne sahip olan Güneydoğu, yükseltinin en az ve yer şekillerinin düz olduğu bir bölgedir. Volkanik aktivite bakımından dikkat çeken bölgede, sönmüş bir volkan olan Karacadağ Volkanı bulunur. 1952 metre yüksekliğe sahip ve bazaltik lavlarla kaplı olan Karacadağ, Diyarbakır iline oldukça yakın bir konumdadır. Ek olarak Güneydoğu Anadolu'da, Ceylanpınar, Harran ve Suruç gibi oldukça büyük ovalar bulunur. Şanlıurfa, Gaziantep ve Adıyaman platoları ise genişlikleri ile dikkat çeker. Güneyden kuzeye doğru yükseltinin azaldığı görülür. Ayrıca Fırat Nehri çevresinde pek çok vadi ve geniş ova bulunur.