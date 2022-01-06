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Giriş Tarihi: 6.1.2022 16:28 Son Güncelleme: 6.1.2022 16:28

Gürcistan Hangi Kıtada, Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Gürcistan Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde?

Ülkemizde Karadeniz bölgesinin doğu kesimlerinde komşumuz olan Gürcistan eski Sovyet Cumhuriyetlerinden biridir. Klasik çağdan bu yana birçok krallığa ev sahipliği yapan Gürcistan'ın bağımsızlık hareketi 1991 yılında Sovyetlerden ayrılması ile sonuçlandı. Pek çok siyasi ve ekonomik süreçten geçen Gürcistan, komşumuz olması nedeniyle de önem arz etmektedir. Peki, Gürcistan nerededir? Gürcistan Dünya'nın hngi bölgesinde yer alır?

4 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan Gürcistan topraklarının yüzölçümü 69,7 bin km²'dir. En uzun olan ve Karadeniz'de sonlanan Riona nehri vardır. Ayrıca Gürcistan'daki Kura Irmağı da ülkemizin Kars ilinden geçmektedir.Peki, Gürcistan hangi kıtada yer alır? İşe, tüm detaylar...

Gürcistan Hangi Kıtada?

Gürcistan, Batı Asya ve Doğu Avrupa'nın kesişme noktasında yer alan bir ülkedir. Karadeniz ile Hazar Denizi arasında bulunAn ülke, Avrasya'nın dağlık Güney Kafkasya bölgesinde yer almaktadır.

Gürcistan Dünya'nın Hangi Bölgesinde?

Dünya üzerinde Kafkasya bölgesinde yer alan Gürcistan batıda Karadeniz, güneyde Türkiye ve Ermenistan, kuzeyde Rusya ve doğuda Azerbaycan ile sınırlanmış bir ülkedir. Ülke topraklarının 3'te 2'si dağlarla kaplı olan ülkenin batısında subtropikal iklim görülürken, doğusunda ise ılıman iklim hakimdir.

Gürcistan Hangi Kıtalar Üzerinde Yer Almaktadır?

Gürcistan Asya ile Avrupa kıtalarının kesiştiği kritik bölgede yer alan bir ülkedir. Avrupa'ya yakın olması nedeniyle bazı kaynaklar ülkeyi Avrupa'ya yerleştirmiştir. Küçük bir yüzölçümüne sahip olan ülke, eski Sovyet cumhuriyetlerinin en çeşitli topoğrafyalarından biridir.

Gürcistan Hangi Yarım Kürede Yer Alır?

Asya ve Avrupa'nın kesiştiği yerde bulunan ülke konumu itibari ile kuzey yarım kürede yer alır. Ülkede iklim konumui itibari ile genel olarak yazlar sıcak, ortalama +24°C, kışlar ise 0°C ortalamayla serin geçer.

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Gürcistan Hangi Kıtada, Dünya'nın Hangi Bölgesinde?
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