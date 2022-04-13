Gürcistan Para Birimi Nedir? Gürcistan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Asya kıtasının batısında yer alan, ülkemizin ise kuzeydoğu sınır komşusu olan Gürcistan ekonomisi gelişmekte ve resmi para birimi olan bir ülkedir. Çeşitli ülkelerle özellikle Türkiye ve Rusya ile ithalat ihracat ilişkisi olan Gürcistan'ın resmi para birimi merak edilen konulardan birisidir? Peki, Gürcistan para birimi kaç TL'dir? İşte Gürcistan para birimi ile ilgili ayrıntılar...

Gürcistan Para Birimi Nedir?

Gürcistan resmi para birimi 1995 yılında Gürcistan Merkez Bankası tarafından dağıtılan Gürcistan Larisidir. Lari para birimi Gürcistan'ın Güney Osetya ve Abhazya bölgeleri hariç bütün bölgelerinde geçerli bir para birimidir. Gürcistan Larisi banknotlarının üzerinde ülke tarihinin önemli kişileri ve liderlerinin portleri vardır.

Gürcistan Larisine ait 8 birim madeni para vardır bunlar 1, 2, 5, 10, 20, 50 tetri ve 1, 2 Lari olarak, banknot paralar ise 5, 10, 20, 50, 100, 200 Lari olarak tedavüldedir.

Gürcistan Para Birimi Kaç TL'dir?

Kuzeydoğu sınır komşumuz olan Gürcistan ile gidiş geliş işlemlerinde vize şartı olmadığı için iki ülke arasında yoğun bir turist ziyaretleri ve ithalat ihracat ilişkisi vardır, bu sebepler doğrultusunda ülkemizde Gürcistan para biriminin kaç Türk Lirasına tekabül ettiği sıkça merak edilen sorulardan birisidir. 1 Gürcistan Larisi yaklaşık olarak 4.80 Türk Lirasına tekabül eder.

Gürcistan Para Birimi Sembolü Nedir?

Kendisine ait resmi para birimi olan her ülkenin gibi Gürcistan'ında para birimine ait uluslararası para kodu ve sembolü vardır. Gürcistan Larisinin uluslararası para kodu GEL, sembolü ise ₾ şeklindedir.