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Giriş Tarihi: 28.2.2023 16:30 Son Güncelleme: 28.2.2023 16:30

Gürz Ne Demek? Gürz Savaş Aleti Mi, Ne Zaman Bulundu ve Kimler Kullandı?

Gürz, modern Türkçede nadiren kullanılan bir kelimedir. Gürz ne demek sorusunun yanıtı için Osmanlıca sözlüklerine bakmak gerekir. Çünkü bunun daha çok Osmanlı döneminde aşina olunan bir sözcük olduğunu söyleyebiliriz.Bahse konu kelimenin gürz atmak şeklinde kullanıldığına da şahit olursunuz. Peki, gürz atmak ne demek, gürz ne zaman bulundu? Bunlar ve gürz kaç kilo sorusunu sizler için araştırdık.

Gürz Ne Demek? Gürz Savaş Aleti Mi, Ne Zaman Bulundu ve Kimler Kullandı?

Gürz ne demek sorusuna cevap bulmak adına kısa bir sözlük araştırması yapmayı da düşünebilirsiniz. Farsça Türkçe sözlükten istifade ile gürz kelimesinin anlamını öğrenebilirsiniz. Gürz ne zaman bulundu? Gürz atmak ne demek? Günümüzde yaygın kullanılan bir kelime olmasa da eski edebi eserlerde gürz kelimesinin kullanıldığını görebilirsiniz. Gürz kaç kilo sorusunun ve merak edilen soruların cevapları yazımızın devamında.

Gürz Ne Demek?

Gürz Farsça kökenli bir kelimedir. Bu nedenle kelimenin daha çok Osmanlıca kaynaklarda yer aldığını görebilirsiniz. Gürz kelimesinin Türkçe karşılığı "tokmak, ağır topuz" demektir. Gürz kelimesi TDK kaynaklarında silah olarak kullanılan topuz şeklinde tanımlanmıştır.

Kelimenin kullanım alanına bakıldığında gürz atmak fiilinin de sıklıkla kullanıldığı görülür. Gürz atmak da silah şeklinde olan ağır tokmağın atılmasını ifade eder. Osmanlıca ve Farsça eserlerde bu fiilin kullanıldığı dikkat çeker.

Gürz Kaç Kilo?

Gürzün ağırlığı kullanıcıya göre değişir. Bu kapsamda öne çıkan gürz sahibi 4. Murat'tır. 4. Murat'ın gürzünün 257 kg olduğu rivayet edilmektedir. Söz konusu padişah güçlü ve kuvvetli yapısı ile ön plana çıkmaktadır. Bu kuvvet gürz ağırlığında da kendini göstermektedir.

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Gürz Ne Demek? Gürz Savaş Aleti Mi, Ne Zaman Bulundu ve Kimler Kullandı?
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