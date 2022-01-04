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Giriş Tarihi: 4.1.2022 11:28 Son Güncelleme: 4.1.2022 11:31

Güve Eş Anlamlısı Nedir? Güve Kelimesinin Anlamı Nedir?

Güve Eş Anlamlısı Nedir? Güve Kelimesinin Anlamı Nedir?

Güve kelimesi Eski Türkçe kökenli bir kelimedir. Güve kelimesi tahtaya, yüne, kumaşa ve bakliyata musallat olan küçük kanatlı bir böcek türüne verilen bir kelimedir. Bu sözcüğün kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük yaşamımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen güve kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Eski Türkçe kökenli bir kelime olan güve kelimesinin bilinen tek bir eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güve kelimesinin eş anlamlısı ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Güve Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Yapağı ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)

NOT: Bahsi geçen yapağı güvenin eş anlamlısı yapağıdır, koyun yapağısıyla karıştırılmamalı.

Bu kelime güve sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Güve Kelimesinin Anlamı

Çeşitli kumaşlara, tahtalara ve bakliyatlara musallat olan kanatlı böcek türü.

Güve Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Annem ona annesinden yadigar kalan çeyizlerine güve gelmemesi için sandığına hep naftalin koyardı.
  • Aman bakliyatlarını kuru bir yerlere koy yoksa güve gelir.

Güve Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Evsiz adam o kadar bakımsız kalmış ki saçları hep yapağı olmuştu.

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Güve Eş Anlamlısı Nedir? Güve Kelimesinin Anlamı Nedir?
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