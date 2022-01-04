Güve Eş Anlamlısı Nedir? Güve Kelimesinin Anlamı Nedir?

Eski Türkçe kökenli bir kelime olan güve kelimesinin bilinen tek bir eş anlamlısı vardır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem beyin jimnastiği yapmamıza hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Güve kelimesinin eş anlamlısı ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Güve Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Yapağı ( Eski Türkçe kökenli bir kelimedir)

NOT: Bahsi geçen yapağı güvenin eş anlamlısı yapağıdır, koyun yapağısıyla karıştırılmamalı.

Bu kelime güve sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin de anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

Güve Kelimesinin Anlamı

Çeşitli kumaşlara, tahtalara ve bakliyatlara musallat olan kanatlı böcek türü.

Güve Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

Annem ona annesinden yadigar kalan çeyizlerine güve gelmemesi için sandığına hep naftalin koyardı.

Aman bakliyatlarını kuru bir yerlere koy yoksa güve gelir.

Güve Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı