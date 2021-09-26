Güven Eş Anlamlısı Nedir? Güven Kelimesinin Eş Anlamlısı

Eş anlamlı, diğer bir deyişle anlamdaş olan kelimler, birbirlerinin yerlerine kullanabilen, yazılışı farklı olsa da aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Bu kelimeleri bilmek kelime dağarcığımızı genişletirken yazılı ve sözlü metinlerde tekrara düşmememizi sağlayabilir. Bazen bulmacalar ve sınavlarda da karşımıza çıkabilen güven kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

GÜVEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

İtimat (Arapçadan filimize geçmiştir.)

Emniyet (Arapçadan dilimize geçmiştir)

Güvenç

Bu üç kelime de "güven" kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılabilen bu eş anlamlı kelimeler, cümlede anlam bozukluğuna da yol açmamaktadır.

Güven kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "trust" ve "confidence" kelimeleridir.

GÜVEN KELİMESİNİN ANLAMI

Güven kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

Korku ve çekinme duymadan inanmak, bağlanmak duygusu, itimat.

Yürekli veya cesaretli olma durumu.

GÜVEN KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Sana zerre kadar güvenmiyorum.

Eşler arasında güven çok önemlidir.

Bilgisayarımı bu siteden güvenle aldım.

GÜVENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM