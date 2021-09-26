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Giriş Tarihi: 26.9.2021 09:27

Güven Eş Anlamlısı Nedir? Güven Kelimesinin Eş Anlamlısı

Güven Eş Anlamlısı Nedir? Güven Kelimesinin Eş Anlamlısı

Güven kelimesi sık kullandığımız kelimelerden biridir. İsim, sıfat, zarf ve fiil olarak kullanılabilen bu kelimenin eş anlamlıları da oldukça bilinen kelimelerdir. Birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Peki güven kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte güven kelimesinin eş anlamlıları…

Eş anlamlı, diğer bir deyişle anlamdaş olan kelimler, birbirlerinin yerlerine kullanabilen, yazılışı farklı olsa da aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Bu kelimeleri bilmek kelime dağarcığımızı genişletirken yazılı ve sözlü metinlerde tekrara düşmememizi sağlayabilir. Bazen bulmacalar ve sınavlarda da karşımıza çıkabilen güven kelimesinin 3 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

GÜVEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • İtimat (Arapçadan filimize geçmiştir.)
  • Emniyet (Arapçadan dilimize geçmiştir)
  • Güvenç

Bu üç kelime de "güven" kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılabilen bu eş anlamlı kelimeler, cümlede anlam bozukluğuna da yol açmamaktadır.

Güven kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "trust" ve "confidence" kelimeleridir.

GÜVEN KELİMESİNİN ANLAMI

Güven kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

  • Korku ve çekinme duymadan inanmak, bağlanmak duygusu, itimat.
  • Yürekli veya cesaretli olma durumu.

GÜVEN KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Sana zerre kadar güvenmiyorum.
  • Eşler arasında güven çok önemlidir.
  • Bilgisayarımı bu siteden güvenle aldım.

GÜVENİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bana hiç mi itimadın yok?
  • Fatma eşine itimat etti ama maalesef haksız çıktı.
  • Emniyet güçleri tam vaktinde müdahale etti.
  • Bu alanın emniyetini sağlamak bizim görevimizdir.
  • "Anneler babalar çocuklarını yarına güvençle yetiştireceklerdir." - S. İleri

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Güven Eş Anlamlısı Nedir? Güven Kelimesinin Eş Anlamlısı
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