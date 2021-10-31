Günlük hayat içerisinde yaşadığımız durumları ya da kişileri tanımlamak için kelimeleri kullanırız. Bu kapsamda dürüstlüğüne ve iyiliğine inandığımız insanları güven ve güvenli kelimelerine başvururuz. Bazı durumlarda ise güven kelimesi yerine bu kelimenin eş anlamlılarını kullanmayı tercih ederiz. Eş anlamlı kelimelerde doğru kullanıldığında cümle içerisinde istenileni anlatmaya yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra bir kelimenin eş anlamlısının bilinmesi kişilerin kelime dağarcığının da zengin olduğuna işarettir. İşte Güven eş anlamlısı nedir? Güven kelimesinin eş anlamlısı.

GÜVEN KELİMESİNİN ANLAMI

Güven kelimesi günlük hayatın içerisinde sıklıkla kullandığımız bir kelimedir. Bu kelimenin en bilinen anlamı, çekinmeden, korku duymadan, kuşkunun olmadığı bir iletişim ile bu özelliklere sahip olan kişilere bağlanma duygusudur. Bir diğer tanımı ise cesaret ve yürekliliktir.

GÜVEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Dürüst, iyi ve kuşku uyandırmayan kişileri tanımlamak için kullandığımız güven kelimesinin eş anlamlı kullanımları da kişiler tarafından sıklıkla tercih edilir. Güven kelimesinin en yaygın bilinen eş anlamlısı itimattır. İtimat dışında güven yerine kullanılabilecek eş anlamlı kelimeler ise şunlardır: Emniyet, asayiş ve güvençtir. Burada doğru kullanım ile eş anlamlı kelimeleri güven kelimesi yerine rahatlıkla kullanabilirsiniz. Asayiş kelimesi aynı zamanda kalıplaşmış bir kullanım ile bilinir. Asayiş Berkemal diyerek bulunulan ortamın güvenli olduğu ifade edilir.

GÜVEN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

İlişkilerin temelinde güven çok önemli bir yere sahiptir.

Bir insanın güvenilir olduğunu anlamak için ona sırrınızı söyleyin.

Dediklerimi çarpıtmayacağına olan güvenim her zaman tam.

GÜVEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

İtimat:

Yaşanılan her şeye rağmen ona olan itimatı tamdı.

Güvenç:

Söylenilen yalanların ardından etrafında güvenç duyabileceği kimse kalmamıştı.

Emniyet:

Çocukların koruması için emniyetli bir yer bulması gerekiyordu.

İnsan en çok ailesi yanında kendisin emniyette hisseder.

Asayiş:

Asayişi sağlamak okulda öğretmenlerin görevidir.

Yaptığı uygulamalar ile toplumda asayişi sağlamayı başardı.