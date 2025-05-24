Güvenli Arama Kilidi Nasıl Açılır? Android Tablet ve Telefonda Uygunsuz Sonuç Filtresi Açma ve Kapatma

Günümüzde internet, bilgiye ulaşmanın en yaygın yollarından biri haline geldi. Ancak, uygunsuz içeriklerle karşılaşma riski de bulunmaktadır. İşte tam da bu noktada "Güvenli Arama" özelliği devreye giriyor. Güvenli arama kilidi nasıl açılır sorusu, kullanıcılar tarafından cevap aranan sorular arasına girmektedir. Android tablet ve telefonda uygunsuz sonuç filtresi açma ve kapatma özgürlüğüyle, internet kullanımınızı kendi tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebileceksiniz.

Güvenli Arama Kilidi Nasıl Açılır?

Güvenli Arama kilidi, Google'ın uygunsuz içerikleri filtrelemek amacıyla sunduğu SafeSearch özelliğinin bir parçasıdır. Bu filtre sayesinde +18 görseller, şiddet içerikleri veya cinsel içerikli web siteleri, arama sonuçlarında görünmez hâle gelir. Bu özellik, özellikle çocukların kullandığı cihazlar için büyük bir avantaj sağlar.

Android telefon veya tablet kullananlar, bu özelliği Google uygulaması üzerinden veya doğrudan google.com/preferences sayfasına girerek kolayca aktif hâle getirebilirler. Sayfada yer alan "Uygunsuz sonuçları filtrele" kutucuğu işaretlenip kaydedildiğinde Güvenli Arama aktifleşmiş olur. Ayar yapıldıktan sonra tüm arama sonuçlarında filtre devreye girer ve uygunsuz içerikler gizlenir.

Android Tablet ve Telefonda Uygunsuz Sonuç Filtresi Açma ve Kapatma

Android cihazlarda uygunsuz içerik filtresi açmak ya da kapatmak oldukça basittir. Google uygulaması ya da tarayıcı üzerinden "Arama Ayarları" bölümüne girerek, SafeSearch (Güvenli Arama) filtresini aktif hâle getirmek mümkündür. Bu filtreyi devre dışı bırakmak isteyen kullanıcılar ise aynı bölüme girerek "Uygunsuz sonuçları filtrele" seçeneğinin işaretini kaldırabilir ve kaydedebilirler.

Ancak bazı durumlarda kullanıcı bu ayarı değiştirmek istese de erişimin kısıtlandığını fark edebilir. Bu durum genellikle cihazda ebeveyn denetimi açık olduğunda, okul veya işyeri gibi yerlerdeki ağ yöneticisi filtre uyguladığında ya da DNS ayarları değiştirilmişse ortaya çıkar. Böyle bir durumda filtreye müdahale edebilmek için önce bu yönetim ayarlarını devre dışı bırakmak gerekir. Aksi halde arama sonuçlarında yapılan değişiklikler geçerli olmaz.