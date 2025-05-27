Güvercin Türleri ve İsimleri - Güvercin Irkları Nelerdir, Kaç Türü Var?

Dünya genelinde farklı iklimlerde yaşayabilen güvercinler hem doğada hem insan yaşamına yakın alanlarda görülmektedir. Türkiye'de de oldukça yaygın olan bu kuşları beslenmesi adeta bir tutkudur. Yetiştiriciler ve kuş meraklıları için oldukça değerli olan bu kuşlar hakkında bilgi sahibi olmak, türlerin doğru şekilde tanınmasını sağlar. Bu bağlamda en çok güvercin türleri ve isimleri ile güvercin ırkları nelerdir, kaç türü var soruları sorulmaktadır.

Güvercin Türleri

Güvercinler estetik görünümleri, sadakatleri, yön duyguları ve sosyal zekâlarıyla dikkat çeken kuşlardır. Sosyal davranışlarının yanında uçuş biçimleri ve sesleri de onları diğer kuş türlerinden ayıran başlıca niteliklerdir. Columbidae familyasına mensup olan bu kuşlar dünya genelinde üç yüzü aşkın tür ile temsil edilmektedir. Bu türlerin bazıları doğada serbest yaşarken bazıları evcilleştirilmiş ve belirli amaçlarla yetiştirilmiştir.

Güvercinlerin genel özellikleri arasında geniş göğüs kafesi, güçlü uçuş kasları ve keskin yön bulma becerisi öne çıkar. Güvercinlerin çoğu tek eşlidir ve yavrularını ortaklaşa büyütürler. Bu durum onları diğer birçok kuş türünden ayıran önemli bir sosyal davranış örneğidir.

Bu kuşların bazı türleri mesaj taşıyıcı olarak kullanılmış bazıları ise gösteri ve yarış güvercini olarak yetiştirilmiştir. Bunun yanında estetik özellikleriyle öne çıkan süs güvercinleri de oldukça yaygındır. Her türün kendine has uçuş stili, ötüş biçimi, rengi, deseni ve fiziksel yapısı bulunur. En çok bilinen güvercin türleri ise şunlardır;

Posta Güvercini

Posta güvercinleri uzun mesafelerde yön bulma yetenekleri ile tanınırlar. Bu tür tarih boyunca insanlar tarafından iletişim amaçlı kullanılmıştır. Hafızaları ve manyetik alan algılama becerileri sayesinde doğdukları yuvayı kilometrelerce uzaklıktan bulabilen posta güvercinleri genellikle gri tonlarda tüylere sahiptir. Bu güvercin türü dayanıklı olması ve hızlı uçuş kabiliyeti ile öne çıkar.

Taklacı Güvercin

Taklacı güvercinler uçuş sırasında havada takla atma yetenekleriyle bilinirler. Bu özellikleriyle Türkiye başta olmak üzere Orta Doğu ve Balkanlar'da oldukça popülerdirler. Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetiştirilen taklacı güvercinler görsel şovlar ve güvercin festivalleri için beslenmektedir. Diyarbakır ve Gaziantep bu güvercin türünün en çok rastlandığı şehirlerin başında gelir.

Mardin Güvercini

Adlarından da anlaşılacağı gibi Mardin kökenli olan bu güvercin türü hem fiziksel dayanıklılığı hem de uzun süreli uçuş yeteneği ile dikkat çeker. Genellikle kahverengi, siyah ve gri renklerde olan Mardin güvercini özellikle yarışçılar tarafından tercih edilmektedir. Bu ırk havada kalma süresi ile takdir toplar ve düzenlenen uzun mesafe uçuş yarışlarında adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştır.

Paçalı Güvercin (Süs Güvercini)

Estetik yapısıyla dikkat çeken paçalı güvercinler, ayaklarındaki uzun tüyler sayesinde diğer türlerden kolayca ayırt edilirler. Süs güvercini adını da alan bu güvercinler uçuş yeteneklerinden çok görsel özellikleriyle öne çıkarlar. Genellikle estetik amaçlı yetiştirilen bu ırk, kuş severler arasında çok rağbet görmektedir. Renk çeşitliliği ve tüy yoğunluğu bakımından da son derece gösterişli kuşlar oldukları açıktır.

Dragoon Güvercini

İngiltere kökenli Dragoon güvercini kısa gagası ve dik duruşu ile tanınır. Süs güvercini kategorisinde değerlendirilen bu güvercin türü yarışmalarda sergilenmektedir. Bu türler uçuş değil, estetik görünümü ve duruşu açısından değerlendirilir.

Modena Güvercini

Modena güvercini ise İtalya kökenlidir ve oldukça iri yapılıdır. Bu güvercinler de Dragoon güvercinleri gibi daha çok estetik amaçlarla yetiştirilirler.

Dünyada Kaç Güvercin Irkı Var?

Güvercinler dünya genelinde oldukça yaygın ve çeşitlidir. Yabani türler de dâhil olmak üzere üç yüzünün üzerinde güvercin türü tanımlanmıştır. Ancak evcilleştirilen ve yetiştiricilik amaçlı kullanılan yaklaşık 40 adet güvercin ırkından söz edilmektedir. Türkiye'de ise Anadolu'da sıklıkla rastlanan taklacı, posta ve süs güvercinlerine yönelik büyük bir ilgi mevcuttur. Her bölge kendi iklimine ve kültürüne uygun türleri beslemekte ve geliştirmektedir.