Güvercin ve Kumru Arasındaki Fark Nedir? Güvercin ve Kumru Aynı Hayvan Mı, Farklı Mı?

Kumrular ve güvercinler, biyolojik yapıları, işitsel özellikleri ve davranışları ile birbirlerinden biraz farklıdırlar. Güvercinler orta büyüklükte iken kumrular ise daha küçük boyutludur. Kumrular genellikle sarımtırak veya kahverengi tüylüdür. Öte yandan güvercinlerin renkleri, gri, kahverengi, siyah ve beyazdır. Bu hayvanlara ilgi duyanlar, güvercin ve kumru arasındaki fark nedir, aynı hayvan mı ve farklı mı mutlaka araştırmalıdır.

Güvercin ve Kumru Arasındaki Fark Nedir?

Güvercingiller (Columbida) ailesinin iki ayrı üyesi olan güvercinler ve kumrular arasında bazı farklılıklar bulunur. Genellikle sıcak iklimlerden hoşlanan bu kuşlara, kutup bölgeleri ile diğer soğuk iklimler dışında her yerde rastlamak mümkündür. Fiziksel özellikleri incelendiğinde aralarındaki farklılığın fazla olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu familyanın en büyük üyesi, boyu 80 santimetreye ulaşan taçlı güvercindir. En küçüğü ise yaklaşık 15 cm boyundaki elmas kumrudur. Güvercinler ile kumrular arasındaki başlıca farklar ise şunlardır:

1.Her iki kuş da güvercingiller (columbidae) familyasındandır.

2.Kumruların vücut yapıları oldukça küçük iken güvercinler ise onlara göre daha büyüktür.

3.Kumruların tüylerine kıyasla güvercinlerin tüyleri daha yuvarlak yapılıdır. Özellikle kuyruk kısımlarına bakıldığında kumruların tüylerinin daha sivri olduğu görülür.

4 Güvercinler belirli dönemlerde eş değiştirirken kumrular hayatları boyunca tek eşli kalırlar.

5.Kumruların ömürleri en fazla 1 yıl iken güvercinlerin ise 6-8 yıl arasında değişir.

Kumru ile Güvercin Nasıl Ayırt Edilir?

Aynı familyadan oldukları için benzer özelliklere sahip olan kumru ile güvercini, birbirinden ayırt etmesi oldukça kolaydır. Kumruların renkleri, kahverengi, sarı ve turuncudur. Güvercinler ise siyah, gri, kahverengi, beyaz ve hatta alacalı olabilir. Uzun ve sivri kuyrukları olan kumrular, ince yapılı gagaları ile dikkat çekerler. Güvercinler, kumrulardan daha iridir ve bu gözle görülür bir şekilde fark edilir. Tüm bunların haricinde iki kuş da benzer yaşamlar sürer.

Ağaç dallarına, kaya çıkıntılarına ve buldukları oyuklara yuva yaparlar. Her ikisinin de dişileri 2-3 tane yumurta yumurtlar. Kumruların ve güvercinlerin üst gagalarının bitiş kısmında bir çıkıntı bulunur. Kuşların başları ise gövdelerine oranla çok daha küçüktür ve boyun kısımları da bir o kadar küçüktür. Bazı türleri hariç bütün güvercinler ile kumrular sürü halinde yaşarlar.