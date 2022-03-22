Güz Eş Anlamlısı: Güzün Eş Anlamlısı Olan Sözcük Nedir?

Güz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yazılışı ve okunuşu farklı fakat anlam olarak aynı olan kelimelere denilen eş anlamlı kelimeler, birbirinin yerini tutabiliyor.

Güz Kelimesi Nedir?

Güz kelimesi, kuzey küre için yılın eylül, ekim, kasım aylarını kapsayan zaman aralığı olarak biliniyor. Kısaca yaz ile kış arasında kalan mevsime verilen isimdir. Eski Türkçe "küz" sözcüğünden türemiştir.

Güzün Eş Anlamlısı Nedir?

Sonbahar kelimesinin 3 adet eş anlamlı kelimesi bulunuyor. Bunlardan en bilineni ve en sık kullanılanı ise sonbahardır. Sonbahar kelimesi, şiirlerde ve şarkılarda çoğunlukla "güz" olarak kullanılıyor.

Bunların yanı sıra hazan ve payiz kelimeleri de güz ile eş anlamlı kelimeler olarak biliniyor. Bu kelimeler cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabiliyorlar.

Güz Kelimesinin Eş Anlamlılarıyla Örnek Kullanımı

Güz aylarında düğün yapabiliriz.

Sonbahar aylarında düğün yapabiliriz.

Burada kelimeler değişse de anlam değişmemiştir.

Güz aylarında çok yağmur yağar.

Sonbahar aylarında çok yağmur yağar.

Burada da kelimelerin değişmesine rağmen anlam aynı kalmıştır.