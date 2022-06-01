Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Güzel Adlandırma Nedir? Türkçe’de Güzel Adlandırma Örnekleri Ve Kullanım Alanları
Giriş Tarihi: 1.6.2022 17:18 Son Güncelleme: 1.6.2022 17:18

Güzel Adlandırma Nedir? Türkçe’de Güzel Adlandırma Örnekleri Ve Kullanım Alanları

Güzel Adlandırma Nedir? Türkçe’de Güzel Adlandırma Örnekleri Ve Kullanım Alanları

Türkçe dilinin zenginliği nedeni ile bir kelime yalnızca bir anlam ifade etmez. Bunun yerine anlamları karşılayacak başka kelimeler ya da kelime grupları bulunur. Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız güzel adlandırma tekniği ile farklı kelimeler kullanarak anlamı güzelleştirmeye çalışırız. Ancak bazı insanlar bu tekniği uygulasa dahi güzel adlandırma nedir sorusunun yanıtını bilmemektedir. İlk defa güzel adlandırma tekniğini duyanlar da güzel adlandırmanın ne olduğunu, güzel adlandırma örneklerini ve kullanım alanlarını konuyu daha iyi anlama açısından bilmek isterler.

İnsanlar bazı zamanlarda kötü ve hoş olmayan kelimeleri uygun olmayan bir durum karşısında söylemekten çekinirler. Türkçe oldukça düşünceli bir dil olduğundan ise bu gibi durumlarda kullanılabilecek bir söz sanatı karşımıza çıkarır. Bu sanat ise güzel adlandırmadır. Güzel adlandırma örneklerini günlük hayatta sıkça kullansak da güzel adlandırma nedir sorusunun yanıtını herkes bilmemektedir.

Güzel Adlandırma Nedir?

Türkçe'de içeriği hoş olmayan ya da söyleniş açısından kulağa güzel hoş gelmeyen bazı söylemler bulunur. Bunlar toplumsal ahlaka ya da adaba aykırı olduğundan bunların kullanılmaması tercih edilir. Bazen de inançlardan ve tabulardan dolayı bazı kavramların ismini söylemekten kaçınılır. Bu söylemlerin güzel bir şekilde adlandırılarak söylenmesine güzel adlandırma denir. Güzel adlandırmada amaç, kavramda bulunan olumsuzluğun gizlenmesidir. Burada kibarlık, edebilik, etkileyicilik önemlidir. Genellikle ulusal özellik taşıdıklarından farklı uluslardan insanların bunu anlaması oldukça güçtür. Güzel adlandırmada genellikle sözcüklerin mecaz anlamı ön plana alınmıştır.

Türkçe'de Güzel Adlandırma Örnekleri

  • Yarasa → karanlık kuşu
  • Kıbrıs → Yavru vatan
  • Atatürk → büyük kurtarıcı
  • Balık → derya kuzusu
  • Ölüm → son yolculuk
  • Ölüm → rahmete kavuşmak
  • Azrail → ölüm meleği
  • Sağır → işitme engelli
  • Kör →görme engelli
  • Deli → akıl hastası
  • Cin → iyi saatte olsunlar
  • Cin → üç harfli
  • Verem → ince hastalık
  • Felç → inme
  • Deri veremi → cüzzam
  • Romatizma → kuru yel
  • Sıpa → karakaçan
  • Kefen → yakasız gömlek
  • tabut → tahta at
  • Kefen → çadır
  • Üvey anne → cici anne

ARKADAŞINA GÖNDER
Güzel Adlandırma Nedir? Türkçe’de Güzel Adlandırma Örnekleri Ve Kullanım Alanları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA