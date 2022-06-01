Güzel Adlandırma Nedir? Türkçe’de Güzel Adlandırma Örnekleri Ve Kullanım Alanları

İnsanlar bazı zamanlarda kötü ve hoş olmayan kelimeleri uygun olmayan bir durum karşısında söylemekten çekinirler. Türkçe oldukça düşünceli bir dil olduğundan ise bu gibi durumlarda kullanılabilecek bir söz sanatı karşımıza çıkarır. Bu sanat ise güzel adlandırmadır. Güzel adlandırma örneklerini günlük hayatta sıkça kullansak da güzel adlandırma nedir sorusunun yanıtını herkes bilmemektedir.

Güzel Adlandırma Nedir?

Türkçe'de içeriği hoş olmayan ya da söyleniş açısından kulağa güzel hoş gelmeyen bazı söylemler bulunur. Bunlar toplumsal ahlaka ya da adaba aykırı olduğundan bunların kullanılmaması tercih edilir. Bazen de inançlardan ve tabulardan dolayı bazı kavramların ismini söylemekten kaçınılır. Bu söylemlerin güzel bir şekilde adlandırılarak söylenmesine güzel adlandırma denir. Güzel adlandırmada amaç, kavramda bulunan olumsuzluğun gizlenmesidir. Burada kibarlık, edebilik, etkileyicilik önemlidir. Genellikle ulusal özellik taşıdıklarından farklı uluslardan insanların bunu anlaması oldukça güçtür. Güzel adlandırmada genellikle sözcüklerin mecaz anlamı ön plana alınmıştır.

Türkçe'de Güzel Adlandırma Örnekleri