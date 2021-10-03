Güzel Eş Anlamlısı Nedir? Güzel Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'güzel' kelimesinin en az 4 tane anlamı bulunmaktadır. Her durumda kullanılabilen ve her anlama gelebilen bu kelimenin birçok anlamlı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler ise cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilen, anlamı aynı ama yazılışı farklı kelimelerdir.

GÜZEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Hoş (Farsçadan dilimize geçmiştir.)

Latif (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

Cemil (Arapçadan dilimize geçmiştir.)

İyi (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu dört kelime cümlede güzel kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Anlamdaş oldukları için cümlede anlatım bozukluğuna yol açmazlar.

Güzel kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "beauty" kelimesidir.

GÜZEL KELİMESİNİN ANLAMI

Güzel kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran.

İyi, hoş.

Görgü kurallarına uygun olan.

Soyluluk ve ahlaki uygunluk düşüncesi uyandıran.

Sakin ve hoş hava.

Hoşa giden, beğenilen, iyi ve doğru bir biçimde.

Şiddetli.

GÜZEL KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Çok güzel bir kadındı, bakmaya doyamazdınız.

Bu kadar güzel bir resim çizmek için yıllarca çalışmak gerek.

Denemek için can attığım çok güzel bir tarif öğrendim.

GÜZELİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM