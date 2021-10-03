Güzel Eş Anlamlısı Nedir? Güzel Kelimesinin Eş Anlamlısı

Öz Türkçe bir kelime olan 'güzel' kelimesinin en az 4 tane anlamı bulunmaktadır. Her durumda kullanılabilen ve her anlama gelebilen bu kelimenin birçok anlamlı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler ise cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilen, anlamı aynı ama yazılışı farklı kelimelerdir.
GÜZEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bu dört kelime cümlede güzel kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Anlamdaş oldukları için cümlede anlatım bozukluğuna yol açmazlar.
Güzel kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "beauty" kelimesidir.
GÜZEL KELİMESİNİN ANLAMI
Güzel kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:
GÜZEL KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
GÜZELİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM