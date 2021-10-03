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Giriş Tarihi: 3.10.2021 13:36

Güzel Eş Anlamlısı Nedir? Güzel Kelimesinin Eş Anlamlısı

Güzel Eş Anlamlısı Nedir? Güzel Kelimesinin Eş Anlamlısı

Her durumda ve her cümlede kullanılabilen ‘güzel’ kelimesi, günlük konuşmalarda çokça duyduğumuz bir kelimedir. Güzel kelimesinin eş anlamlıları da çok kullandığımız ve duyduğumuz kelimelerdir. Güzel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öz Türkçe bir kelime olan 'güzel' kelimesinin en az 4 tane anlamı bulunmaktadır. Her durumda kullanılabilen ve her anlama gelebilen bu kelimenin birçok anlamlı bulunmaktadır. Eş anlamlı kelimeler ise cümlede birbirlerinin yerine kullanılabilen, anlamı aynı ama yazılışı farklı kelimelerdir.

GÜZEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

  • Hoş (Farsçadan dilimize geçmiştir.)
  • Latif (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • Cemil (Arapçadan dilimize geçmiştir.)
  • İyi (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Bu dört kelime cümlede güzel kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Anlamdaş oldukları için cümlede anlatım bozukluğuna yol açmazlar.

Güzel kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "beauty" kelimesidir.

GÜZEL KELİMESİNİN ANLAMI

Güzel kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğe göre anlamları şunlardır:

  • Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran.
  • İyi, hoş.
  • Görgü kurallarına uygun olan.
  • Soyluluk ve ahlaki uygunluk düşüncesi uyandıran.
  • Sakin ve hoş hava.
  • Hoşa giden, beğenilen, iyi ve doğru bir biçimde.
  • Şiddetli.

GÜZEL KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Çok güzel bir kadındı, bakmaya doyamazdınız.
  • Bu kadar güzel bir resim çizmek için yıllarca çalışmak gerek.
  • Denemek için can attığım çok güzel bir tarif öğrendim.

GÜZELİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bana kurduğu hoş cümleler onu affetmemi sağladı.
  • Bahçesindeki çiçekler bütün mahalleye hoş kokular yayıyordu.
  • İyi kalpli bir insan olduğu için işleri hep yolunda giderdi.
  • Bana yapılan iyilikleri asla unutmam.

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Güzel Eş Anlamlısı Nedir? Güzel Kelimesinin Eş Anlamlısı
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