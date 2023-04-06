Güzel ve Çirkin Masalı Oku - Güzel ve Çirkin Masalı Ana Fikri ve Karakterleri

Güzel ve çirkin masalı birçok annenin çocuğunu uyutmaya yakın okuduğu masallar arasında yer almaktadır. Bu masalı çocuklar kadar yetişkinlerde okumaktadır. Ayrıca masallar çocukların daha iyi bir dinleyici olmasını sağlamakta önemli bir rol oynamaktadır. Bu yazımızda sizler için güzel ve çirkin masalının konusuna, güzel ve çirkin masalı ana fikri ve karakterleri ile ilgili detaylara değindik.

Güzel Ve Çirkin Masalı Konusu Nedir?

Güzel ve çirkin masalı, adından da belli olduğu üzere hem güzeli hem de çirkini ifade etmektedir. Güzel ve çirkin masalı okuyacakların, bu masalla ilgili merak ettikleri konulardan biri masalın içeriğidir. Evvel zaman içinde diye başlayan masallardan biri olan güzel ve çirkin masalında zengin bir tüccar ve bu tüccarın üç kızı vardır. Bu üç kızdan ikisi yalnızca kendini düşünürken diğeri ise son derece iyi niyetli ve herkesi düşünen genç bir kızdır. Kızların babası bir gün iş yaptığı gemisinin battığını öğrenir ve gemiyi bulmak için yola çıkar. Ancak yola çıkmadan önce kızlarına dönüşte ne istediklerini sorar. Yalnızca kendini düşünen ve son derece bencil olan iki kız kardeş pahalı şeyler isterken diğer kız ise gül istemektedir. Kızların babası işlerini hallettikten sonra dönerken bir sarayın bahçesinde çiçekleri görür ve çiçekler arasından bir gül koparır. Fakat o sarayda cadı tarafından canavara çevrilen bir yaratık yaşamaktadır. Yaratık birden babanın karşısına çıkar ve çiçek karşılığında kızlarından birini ister. Baba, eve döndükten sonra kızlarına başından geçen olayı anlatır. Bencil olan iki kız anlatılan olayla hiç ilgilenmezken iyi kalpli olan diğer kız bu teklifi kabul eder ve canavarın sarayına gider. Kız ilk zamanlarda canavarla durmak istemez ve sürekli eve dönmek için çareler arar. Gel zaman git zaman derken canavarla aralarında duygusal bir bağ oluşmaya başlar. Canavar kıza onunla evlenmesini söyler. Kız bunu önce kabul etmez ama sonradan kabul eder ve canavar yakışıklı bir prense dönüşür. Masalın sonunda kız ile prens yani güzel ile çirkin evlenerek mutlu mesut yaşarlar.

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Güzel Ve Çirkin Masalı Ana Fikri Nedir?

Güzel ve çirkin masalının ana fikri dış görünüşe aldanmamaktadır. Dışarıdan çirkin veya kötü görünen biri gerçekte yani özünde çok iyi kalpli biri olabilir. Kimsenin kimseden üstün olmadığını ve kimseyi dış görüntüsüyle sorgulamamayı öğreten bir masaldır.

Güzel Ve Çirkin Masalı Karakterleri Kimler?

Güzel ve çirkin masalının ana karakterleri tüccarın kızı ve sarayda yaşayan canavardır. Diğer karakterler ise kızın zengin babası ve şımarık olan iki kız kardeşidir.