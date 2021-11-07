Güzel Zıt Anlamlısı Nedir? Güzel Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Güzel kelimesi cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bunun yanında güzel kelimesi belirteç, ad ve ünlem görevinde de kullanılan bir kelimedir. Ayrıca güzel kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Güzel kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda, oldukça kapsamlı bir kelime karşımıza çıkmaktadır.

GÜZEL KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre güzel kelimesinin anlam dağarcığından bahsedeceğiz. Bu durumda ilk olarak ifade ettiği anlam biçimlerine bakmamız gerekmektedir. Güzel kelimesinin içerdiği tek anlam biçimi gerçek anlamdır. Bunun dışında mecaz ve terim anlamları bulunmamaktadır. Buna karşılık cümle içerisinde birbirinden farklı görevlerde kullanılabilmektedir. Örnek olarak bazı cümlelerde sıfat olarak kullanılırken bazı cümlelerde belirteç olarak kullanılmaktadır. Bu bilgilere göre güzel kelimesinin anlamları aşağıdaki gibidir:

Biçimindeki uyum ve ölçülerindeki dengeyle hoşa giderek hayranlık uyandıran.

Her yönüyle hoş olan.

İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, iyi.

İncelik, soyluluk ve ahlak yönünden üstünlük düşüncesi uyandıran.

Beklenene uygun düşen ve başarı düşüncesi uyandıran.

Doğru bir biçimde, hoşa giden, beğenilen.(belirteç)

Pekiyi, doğru.(ünlem)

Güzel kız ya da kadın.(ad)

Senlibenli bir seslenme sözü olarak kullanılır.

GÜZEL KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Güzel kelimesinin barındırdığı anlamlardan yukarı bahsetmiştik. Burada ise güzel kelimesi için önemli olan bir anlam ilişkisinden bahsedeceğiz. Bu kelimenin anlam ilişkilerinden en önemlisi ise zıt anlamdır. Zıt anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Güzel kelimesinin zıt anlamlıları ise 'çirkin, berbat' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi ayırt etmek için aşağıdaki cümle örneklerine bakabilirsiniz: