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Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:01 Son Güncelleme: 23.10.2023 10:13

Güzellik Festivali’nde YDÜ’yü temsil ettiler

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Proacademy tarafından Antalya’da düzenlenen 6’ncı Güzellik Festivali’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’ni temsil etti. Üç gün süren festivalde, yurt içi ve yurt dışından uzmanlar farklı konularda eğitimler gerçekleştirildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Güzellik Festivali’nde YDÜ’yü temsil ettiler

Yoğun katılımla gerçekleşen festivalde Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy da "Vitamin ve Minerallerin Cilde Faydaları" hakkında eğitim vererek kaleme aldığı "Doğal Ürünlerle Kişisel Bakım" kitabını da güzellik uzmanlarına tanıttı. Festivale katılan eğitimcilere plaket, katılımcılara ise sertifika verildi.

Güzellik uzmanlığının, sistemli bir eğitimle kazanılan özel bilgi ve becerilere dayalı bir meslek olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, bu tür organizasyonların öğrencilerin farkındalıklarını ve tecrübelerini artırmak için çok faydalı olduğunu söyledi.

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Güzellik Festivali’nde YDÜ’yü temsil ettiler
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