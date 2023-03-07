Gymnasium Nedir? Tarihte Gymnasium Ne Demek, Nasıl Bir Okul?

Gymnasium nedir? konusuna yanıt arayan yani tarihi araştıran kişiler günümüz düşüncesiyle Gymnasium lise mi? şeklinde bir soruyu kendi kendilerine sorabilmektedirler. İçeriğimizde Gymnasium'u en genel ve keskin hatlarıyla anlatmaya özen gösterirken aynı zamanda Gymnasium nasıl bir okul? Sorusuna da yanıt verip konuya bir açıklık getirmiş olduk. Peki ya tarihte Gymnasium ne demek? sporun gelişimini anlamak için tarihe bakmak doğru bir adım olacaktır.

Gymnasium Nedir?

Gymnasium dendiği anda tarih aralığı olarak Eski Yunan ve Roma dönemlerine gitmek gerekir. Eski zamanlarda gençlerin hem zihinsel hem de bedensel anlamda eğitime alındığı bu spor okulları Gymnasium olarak anılırlardı. Kelimenin tam anlamıyla açıklanacak olursa Gymnasium, halkın soyunduktan sonra beden antrenmanı yaptığı yer şeklinde tanımlanabilir.

Gymnasium Nasıl Bir Okul?

İlk Gymnasiumlar hakkında detaylı bilgiye sahip olmak kaynak yetersizliği dolayısıyla pek mümkün değildir. İlk Gymnasiumların işleyişleri kadar mimari biçimleri hakkında da pek fazla bilgi sahibi olunamıyor. Eski Roma'da yaşamış yazar, mimar ve mühendis olan Vitruvius'a göre Gymnasiumlar üç bölüme ayrılırdı ve her bölümün kendine göre işlevleri vardı.

Kent yönetimlerinin bir kamu hizmeti olarak inşa ettirdiği Gymnasiumlar bugünkü anlamıyla bir spor tesisi olarak düşünülebilirler. Yapıldıkları zamanlarda buranın temel amacı halkın askerlerinin iyi birer asker olarak yetişmesi olsa bile fiziksel ve psikolojik olarak sporun halka iyi geldiğinin tespit edilmesiyle bu yapı askeri kimlikten ziyade sivil bir kimliğe kavuşmuştur.

Gymnasiumlarda yapılan etkinlikler arasınada disk atma, uzun atlama, boks, güreş, koşu gibi bazı sporların olduğu bilinmektedir. Tek vasfı spor ile ilgili eğitimler vermek olmayan Gymnasiumlarda müsait alanlar yapılmış ve buralarda dil dersleri, coğrafya, müzik, matematik, hitabet ve gramer dersleri de verilmiştir. Gymnasiumlarda bedenin gelişmesi kadar aklın gelişmesi de önemsenmiştir.

Gymnasium Lise mi?

Tarihi öğrenirken yapıları anlamak adına bugün ile karşılaştırmak mantıklı bir yöntem olsa bile bu formül her zaman doğru cevabı vermemektedir. Gymnasium her ne kadar bedensel ve zihinsel eğitimlerin verildiği bir okul niteliğinde olsa bile buralara lise demek tam anlamıyla bugünkü lise anlayışını yansıtmadığı için büyük oranda yanlış bir çıkarım olacaktır.