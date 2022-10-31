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Giriş Tarihi: 31.10.2022 13:53 Son Güncelleme: 31.10.2022 13:53

H İle Başlayan Bitki İsimleri - H Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

H İle Başlayan Bitki İsimleri - H Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Çocukluk döneminin en çok oynana oyunlarından biri olan isim-şehir oyunudur. Seçilen harf ile isim, şehir, hayvan, bitki, eşya ve ünlü bulunarak oynanan bu oyun kolay gibi gözükse de bazı durumlarda kişileri zorlamaktadır. Özellikle hayvan ve bitki konusunda. İstenilen harf ile isim, şehir, hayvan, bitki, eşya ya da ünlü bulamayan sıfır puan alarak elenmektedir. Bu noktada kişileri en çok zorlayan durum ise h ile başlayan bitki sebze meyve isimleri bulmaktır.

Alfabedeki diğer harfler de istenilen şeyleri bulmakta zorlanılsa da h harfi kadar zorlayıcı ve sınırlı değildir. Bu nedenle kişiler genellikle h harfinde oldukça zorlanmaktadır. Yaptığımız küçük araştırma sayesinde sizi bu durumdan kurtararak h harfi ile başlayan bitki isimlerini sıraladık. Yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.

H ile Başlayan Bitki İsimleri Nelerdir?

H ile başlayan bitki isimleri fazla bilinmese de oldukça fazladır. Günlük hayatımızda fazla telaffuz etmediğimiz ya da tüketmediğimiz için bilmediğimiz birçok h ile başlayan bitki isimleri bulunmaktadır.

Biri h harfi ile başlayan bir bitki söyle dediğinde ilk aklımıza gelenlerden biri havuçtur, başka da aklımıza gelmemektedir. İşte h harfi ile başlayan bitki isimleri aşağıda verildiği gibidir:

  • Hindiba
  • Hayıt Tohumu
  • Havlıcan
  • Hava Civa
  • Hatmi Çiçeği
  • Hanımeli
  • Haşhaş
  • Hayıt
  • Hodan
  • Hint Yağı
  • Huş Ağacı bitkileri karşımıza çıkmaktadır.

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