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Giriş Tarihi: 28.3.2022 11:28 Son Güncelleme: 28.3.2022 11:29

H İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? H Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

H İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? H Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Alfabenin 10. Sırasında yer alan H harfi dilimizde orta sıklıkta kullanılan bir sessiz harftir. Günlük hayatımızda ve türlü işlerimizde kullandığımız eşyalara verilen isimlerden bazıları H harfi ile başlar. H ile başlayan eşya ismi var mı? H harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Hayatımızın her anında eşyaları sürekli kullansak bile eşyaların hepsinin isimlerini aklımızda tutmak doğal olarak kolay değildir, ama bu isimlerin baş harflerine göre öğrenmek akılda kalıcılık yönünden çok daha faydalı bir yöntemdir. Hemen herkesin severek oynadığı kelime oyunlarında, bulmacalarda ve sınavlarda karşımıza çıkabilecek olan eşya isimlerini bilmek şüphesiz kelime dağarcığımızı da genişletecektir. Bulmacalarda ve kelime oyunlarında sıkça karşımıza çıkan sorulardan birisi olan "H harfi ile başlayan isimler nelerdir?" Sorusunun cevabına birlikte bakalım...

H İle Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Türlü alanlarda ve günlük hayatta işlerimizi kolaylaştıran nesneler yani eşyaların her biri ayrı bir isime sahiptir. Bu bahsi geçen eşyaların hepsinin ayrı bir ismi vardır, bazıları ise H harfiyle başlayan bu eşya isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Halı ( yün yahut iplikle sıkı dokunmuş yer örtüsü)
  • Halat ( birçok ipin meydana getirdiği kalın ip)
  • Hamak ( ağaçlara ve ya sütunlara bağlanarak kullanılan yataklı salıncak)
  • Havan ( ezme işlemi için kullanılan hazne)
  • Havlu ( suyu emme kapasitesi yüksek dokuma kumaş)
  • Hurç (çeşitli eşyaları muhafaza etmek için kullanılan fermuarlı, kumaş heybe)
  • Harita ( belirli bir coğrafyanın belli ölçülerle gösterildiği kağıt)
  • Hançer ( katlanmaz, kama benzeri bıçak)

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