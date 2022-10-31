H İle Başlayan Hayvan İsimleri - H Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Bilindik ve kolayca akla gelebilen H harfiyle başlayan hayvan ismi dışında başka hangi türler var merak ediyorsanız yaşadığı bölgelerle birlikte sizlere detaylı bir liste hazırladık.
H Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri
Sınırları zorlayan ve kelime oyunlarında başarılı olmak isteyenlerin ilgisini çeken H harfi ile başlayan hayvan isimleri dünyanın farklı noktalarından türleri içeriyor. Birçoğunu daha önce duymadığınız bu isimler arasında ülkemizden de aşına olduklarımız var. Buna göre h ile başlayan en ilginç hayvan isimleri şunlardır:
- Horozbina (balık türü/ ılık ve sıcak denizlerde)
- Hipopotam (diğer adı su aygırı/ Sahra Çölü'nün güney kesimleri)
- Hint şebeği (bir maymun türü/ Afganistan, Çin, Hindistan)
- Havana Kedisi (Güney Asya, Avrupa)
- Heybeli sıçan (hamster türü/ Suriye)
- Hani balığı (Akdeniz, Marmara)
- Hidra (omurgasız bir hayvan türü / tatlı sular, göl ve denizler)
- Hüthüt kuşu (diğer adı ibibik kuşu/ Avrupa, Asya, Afrika, Madagaskar)
- Halkalı kuyruklu maki (diğer adı halkalı kuyruklu lemur/ Madagaskar)
- Hindi akbabası (Amerika)
- Humboldt pengueni (Güney Amerika batı sahiller, Humboldt akıntısının soğuk alanlarında)
- Hazer Yılanı (zehirsiz bir yılan türüdür/ ormanlık alanlar, çalılıklar ve kayalık yerlerde)
- Hingland sığırı (bir tür sığır/ İskoçya)