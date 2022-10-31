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Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:53 Son Güncelleme: 31.10.2022 10:53

H İle Başlayan Hayvan İsimleri - H Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

H İle Başlayan Hayvan İsimleri - H Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

H ile başlayan hayvan isimlerini düşündüğünüzde aklınıza ilk gelenler hindi, horoz, hamsi gibi bilindik hayvan türleri olabilir. Özellikle de kelime oyunlarına konu olan ve zorluk seviyelerine göre daha da çeşitlenen bu hayvan türlerinin bir kısmı karada bir kısmı da denizde yaşar. Yine bir kısmı etobur iken diğerleri otobur bir beslenme düzenine sahip olabilir. Sizlerde h harfi ile hayvan isimleri nelerdir merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

Bilindik ve kolayca akla gelebilen H harfiyle başlayan hayvan ismi dışında başka hangi türler var merak ediyorsanız yaşadığı bölgelerle birlikte sizlere detaylı bir liste hazırladık.

H Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri

Sınırları zorlayan ve kelime oyunlarında başarılı olmak isteyenlerin ilgisini çeken H harfi ile başlayan hayvan isimleri dünyanın farklı noktalarından türleri içeriyor. Birçoğunu daha önce duymadığınız bu isimler arasında ülkemizden de aşına olduklarımız var. Buna göre h ile başlayan en ilginç hayvan isimleri şunlardır:

  • Horozbina (balık türü/ ılık ve sıcak denizlerde)
  • Hipopotam (diğer adı su aygırı/ Sahra Çölü'nün güney kesimleri)
  • Hint şebeği (bir maymun türü/ Afganistan, Çin, Hindistan)
  • Havana Kedisi (Güney Asya, Avrupa)
  • Heybeli sıçan (hamster türü/ Suriye)
  • Hani balığı (Akdeniz, Marmara)
  • Hidra (omurgasız bir hayvan türü / tatlı sular, göl ve denizler)
  • Hüthüt kuşu (diğer adı ibibik kuşu/ Avrupa, Asya, Afrika, Madagaskar)
  • Halkalı kuyruklu maki (diğer adı halkalı kuyruklu lemur/ Madagaskar)
  • Hindi akbabası (Amerika)
  • Humboldt pengueni (Güney Amerika batı sahiller, Humboldt akıntısının soğuk alanlarında)
  • Hazer Yılanı (zehirsiz bir yılan türüdür/ ormanlık alanlar, çalılıklar ve kayalık yerlerde)
  • Hingland sığırı (bir tür sığır/ İskoçya)

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H İle Başlayan Hayvan İsimleri - H Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
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