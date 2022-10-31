Giriş Tarihi: 31.10.2022 10:53 Son Güncelleme: 31.10.2022 10:53

H İle Başlayan Hayvan İsimleri - H Harfi İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

H ile başlayan hayvan isimlerini düşündüğünüzde aklınıza ilk gelenler hindi, horoz, hamsi gibi bilindik hayvan türleri olabilir. Özellikle de kelime oyunlarına konu olan ve zorluk seviyelerine göre daha da çeşitlenen bu hayvan türlerinin bir kısmı karada bir kısmı da denizde yaşar. Yine bir kısmı etobur iken diğerleri otobur bir beslenme düzenine sahip olabilir. Sizlerde h harfi ile hayvan isimleri nelerdir merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.