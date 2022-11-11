H İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce H Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçe dilinde bir kelimenin oluşabilmesi için sessiz harflere ihtiyaç duyulur. H harfi ise sessiz harflerimiz içinde sıkça kullanılan harflerdendir. H ile başlayan kelimeler ilkokul öğrencilerinin ya da kelime oyunu oynayanların araştırdığı başlıklar arasında yer alır. Ya da ailenizin yeni üyesi için isim ararken H ile başlayan 5 harfli kelimelere göz atabilirsiniz. Yeni dil öğrenenler içinde H ile başlayan ingilizce kelimeler oldukça yararlı olmaktadır.

H ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabemizin 29 harfinden dokuzuncusu olan h harfi ünsüz harf olması nedeniyle dilimizde sık kullanılmaktadır. Bu yüzden h harfi ile başlayan kelimelerin sayısı fazladır. Günlük dilde sık kullanılan h ile başlayan kelimelere hane, halk, hakem, halhal, haydi, hardal kelimeleri örnek olarak verilebilir.

H ile başlayan 4 harfli kelimelere örnekler:

- Hain

- Halı

- Halk

- Hane

H ile başlayan 5 harfli kelimelere örnekler:

- Haber

- Hacim

- Hafif

H ile başlayan 6 harfli kelimelere örnekler:

- Hademe

- Hafıza

- Halhal

- Hançer

H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

Erkek bebek bekleyen ebeveyn adayları doğacak olan bebeğe koyacakları isim ve manaları konusunda araştırma yapıyorlar. H harfi ile başlayan popüler erkek isimleri ise:

- Hasan

- Habib

- Hafız

- Hüseyin

- Hakan

- Hakkı

- Haluk

- Halit

- Halil

H Harfi ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Kız bebek bekleyen ebeveyn adayları doğacak olan bebeğe koyacakları isim ve manaları konusunda araştırma yapıyorlar. H harfi ile başlayan popüler kız isimleri ise:

- Hilal

- Havva

- Hazal

- Hediye

- Hülya

- Hande

H Harfi ile Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

H harfi ile başlayan hayvan isimleri yerkürenin değişik bölgelerinden türler içerir. Birçoğunun ismini daha evvel duymadığınız bu hayvanlar arasında yurdumuzdan da kulağımıza aşına olanlar bulunur. H ile başlayan hayvan isimleri şunlardır:

- Hipopotam

- Hint şebeği

- Havana kedisi

- Hüt Hüt kuşu

H Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri Nelerdir?

Genellikle bulmaca ya da kelime oyunlarında karşımıza sıklıkla çıkan konulardan birisi de H harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Sorusunun cevabına birlikte bakalım...

Halı, hamak, halat, havan, havlu, harita, hançer, hurç

H Harfi ile Başlayan Güzel Sözcükler Nelerdir?

Bazı kelimeler kulaklara ve kalplere daha sıcak gelir. H harfi ile başlayan güzel kelimelere örnekler; hayırlı, heyecan, helal, harika, harikulade, havadar, hakiki, hayret.

H Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler Nelerdir?

İngilizce H harfi ile başlayan kelimeler her yaştan İngilizce öğrenmek isteyen kişilerin yakından takip ettiği konulardandır. İngilizce öğrenmede ve İngilizce iyi iletişim kurmak, yazmak ve okuduğunu anlamak için üst seviyelere ulaşmak için H ile başlayan İngilizce kelimeleri ve anlamlarını öğrenmek faydalı olacaktır. H harfiyle başlayan ve günlük hayatta oldukça fazla kullanılan İngilizce kelimeler vesilesi ile karşınızdakinin İngilizce söylediklerini çok daha rahat anlayabilirsiniz. En çok kullanılan h ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamları şu şekilde sıralanmaktadır:



heaven: cennet

heavy: ağır

heart: kalp, yürek

hear: duymak, işitmek

heal: iyileşmek, şifalanmak

healty: sağlıklı, sıhhatli