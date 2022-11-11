H İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce H Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türkçe dilinde bir kelimenin oluşabilmesi için sessiz harflere ihtiyaç duyulur. H harfi ise sessiz harflerimiz içinde sıkça kullanılan harflerdendir. H ile başlayan kelimeler ilkokul öğrencilerinin ya da kelime oyunu oynayanların araştırdığı başlıklar arasında yer alır. Ya da ailenizin yeni üyesi için isim ararken H ile başlayan 5 harfli kelimelere göz atabilirsiniz. Yeni dil öğrenenler içinde H ile başlayan ingilizce kelimeler oldukça yararlı olmaktadır.
Alfabemizin 29 harfinden dokuzuncusu olan h harfi ünsüz harf olması nedeniyle dilimizde sık kullanılmaktadır. Bu yüzden h harfi ile başlayan kelimelerin sayısı fazladır. Günlük dilde sık kullanılan h ile başlayan kelimelere hane, halk, hakem, halhal, haydi, hardal kelimeleri örnek olarak verilebilir.
H ile başlayan 4 harfli kelimelere örnekler:
- Hain
- Halı
- Halk
- Hane
H ile başlayan 5 harfli kelimelere örnekler:
- Haber
- Hacim
- Hafif
H ile başlayan 6 harfli kelimelere örnekler:
- Hademe
- Hafıza
- Halhal
- Hançer
Erkek bebek bekleyen ebeveyn adayları doğacak olan bebeğe koyacakları isim ve manaları konusunda araştırma yapıyorlar. H harfi ile başlayan popüler erkek isimleri ise:
- Hasan
- Habib
- Hafız
- Hüseyin
- Hakan
- Hakkı
- Haluk
- Halit
- Halil
Kız bebek bekleyen ebeveyn adayları doğacak olan bebeğe koyacakları isim ve manaları konusunda araştırma yapıyorlar. H harfi ile başlayan popüler kız isimleri ise:
- Hilal
- Havva
- Hazal
- Hediye
- Hülya
- Hande
H harfi ile başlayan hayvan isimleri yerkürenin değişik bölgelerinden türler içerir. Birçoğunun ismini daha evvel duymadığınız bu hayvanlar arasında yurdumuzdan da kulağımıza aşına olanlar bulunur. H ile başlayan hayvan isimleri şunlardır:
- Hipopotam
- Hint şebeği
- Havana kedisi
- Hüt Hüt kuşu
Genellikle bulmaca ya da kelime oyunlarında karşımıza sıklıkla çıkan konulardan birisi de H harfi ile başlayan eşya isimleri nelerdir? Sorusunun cevabına birlikte bakalım...
Halı, hamak, halat, havan, havlu, harita, hançer, hurç
Bazı kelimeler kulaklara ve kalplere daha sıcak gelir. H harfi ile başlayan güzel kelimelere örnekler; hayırlı, heyecan, helal, harika, harikulade, havadar, hakiki, hayret.
İngilizce H harfi ile başlayan kelimeler her yaştan İngilizce öğrenmek isteyen kişilerin yakından takip ettiği konulardandır. İngilizce öğrenmede ve İngilizce iyi iletişim kurmak, yazmak ve okuduğunu anlamak için üst seviyelere ulaşmak için H ile başlayan İngilizce kelimeleri ve anlamlarını öğrenmek faydalı olacaktır. H harfiyle başlayan ve günlük hayatta oldukça fazla kullanılan İngilizce kelimeler vesilesi ile karşınızdakinin İngilizce söylediklerini çok daha rahat anlayabilirsiniz. En çok kullanılan h ile başlayan İngilizce kelimeler ve anlamları şu şekilde sıralanmaktadır:
heaven: cennet
heavy: ağır
heart: kalp, yürek
hear: duymak, işitmek
heal: iyileşmek, şifalanmak
healty: sağlıklı, sıhhatli